E l ex presidente Mauricio Macri encendió la polémica a partir del viaje que realizó ayer a Paraguay para reunirse con el ex mandatario de ese país Horacio Cartes, quien lo recibió con un abrazo efusivo y sin tapaboca, hecho que motivó el repudio por parte de algunas figuras políticas paraguayas y la amenaza de discutir la legalidad de la reunión en el Congreso local.

Si bien en un principio se adjudicó la visita a cuestiones vinculadas con la Fundación FIFA, organismo que Macri preside y que fue creada en 2018 para promover el "cambio positivo" a través del deporte, fuentes del organismo mundial descartaron que ése haya sido el motivo de la visita a Paraguay. En su permiso se leía "compromisos laborales impostergables".

Los cuestionamientos llegaron por parte del senador paraguayo del Frente Guasú, Jorge Querey, quien sostuvo en diálogo con Radio 10 que van a "averiguar si es legal que Macri viaje a Paraguay" y subrayó que "esto no tiene nada que ver con un viaje sanitario", por lo que señaló que van a "solicitar explicaciones al presidente en el Congreso por este viaje".

En torno a esta situación, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) indicó que el ex presidente recibió la habilitación para realizar su traslado hacia el país vecino, algo que luego fue autorizado por el gobierno paraguayo, cuya legislación prevé excepciones especiales en medio de la pandemia para visitas de 24 horas de presidentes y ex presidentes.

En esta misma línea, la titular de Migraciones de Paraguay, Ángeles Arriola, aseguró a radio La Red que Macri recibió la autorización para estar "24 horas" en el país y que cumplió con el protocolo exigido de presentar "un testeo negativo de coronavirus" y ser "revisado nuevamente por las autoridades sanitarias cuando ingresó".

Sin embargo, otra figura de peso en la política paraguaya como el ex presidente de ese país Fernando Lugo afirmó que la llegada de Macri no se debió a un viaje "como ex presidente", sino que sólo fue "a una visita privada para encontrarse con Horacio Cartes, dirigente deportivo y ex presidente de Paraguay", con lo que puso en duda la legitimidad del viaje.

Por su parte, Macri quién regresó anoche a Buenos Aires, debe cumplir una cuarentena estricta de 14 días, que es lo que se les exige a todas las personas una vez que reingresan al país, según indica el protocolo sanitario que rige en la Argentina por el coronavirus.