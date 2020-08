El cardenal Mario Poli invitó a los devotos y promesantes a participar de esta fiesta desde los hogares, en este tiempo "muy difícil" por la pandemia, en el que muchos están "muy apretados" y "con mucha angustia".

"A los que buscan a Dios a través de sus santos, Dios nunca los suelta de su mano, y ha mostrado muchas gracias a través de San Cayetano y de tantos santos amigos del Cielo que siempre están dispuestos a concedernos las gracias materiales y espirituales que necesitamos para seguir caminando", aseguró en un videomensaje.

"No vamos a poder ir a los templos, van a estar cerrados", anticipó, y agregó: "No podemos tener mucha aglomeración de gente, en este tiempo se reúne mucha gente en los dos santuarios". "Que esta peregrinación no sea con los pies, sino con el corazón", señaló.

Por ello, el cardenal Poli invitó a los fieles a que "recen desde sus casas, que prendan una vela a San Cayetano, que tienen en sus altarcitos", porque "Dios sabe escuchar la oración de los devotos donde se encuentren".