Cuarenta minutos habían pasado de la una de la madrugada. Era una noche tranquila en el Comando Radioeléctrico de Río Gallegos hasta que de pronto una llamada cambió por completo la jornada. "¡Ayuda, por favor, mi bebé no respira!", fue el grito desesperado de Agustín. Del otro lado de la línea lo atendió la cabo Julia Rube, quien, junto con Florencia Espíndola, estuvo de guardia en el 101. A metros de ellas se encontraba Jesús Romero, sargento de policía. Una de sus compañeras le gritó lo que sucedía y, sin dudarlo, salió corriendo para subirse al móvil policial. "Salí corriendo. No soy de mostrarme así. Les dije ‘salimos ya, hay un bebé que se está muriendo’", le dijo el efectivo policial a La Opinión Austral de Santa Cruz, rememorando el heroico acto que protagonizó junto con Ignacio Castro, Ezequiel Doce y Fabio Valenzuela, policías que lo acompañaban.

"No tardamos nada, fuimos a alta velocidad", contó. Hicieron las más de diez cuadras que separan el Comando Radioeléctrico y la vivienda donde estaba la emergencia -Urquiza al 1400- en pocos segundos.

Admitió que se desesperó. Cuando llegaron a la casa, se bajó antes de que el patrullero detuviera su marcha. "Esta beba no se me va". Admitió que se mentalizó desde un principio. Es padre y su hija tiene un año más que la niña a la que le salvó la vida, de tan sólo un año y medio. Cuando llegaron había unos veinte vecinos. Algunos haciendo señas con la luz de los celulares, marcando que era ahí donde estaba la pequeña. "Cuando llegamos, era un papel, no parpadeaba", contó el efectivo. "¡Se me muere, sálvela, por favor!", fue uno de los tantos gritos que escuchó al descender. Era Estefanía, la madre de la beba. "Le pegué una palmada, no reaccionó. ‘Jesús, ayudame’, me dije, le di otra un poco más fuerte y sentí que hizo un espasmo de respiro, y vomitó sangre y saliva". Le dio más palmaditas. La respiración seguía siendo superficial. Fueron segundos que parecieron horas. A todo esto, llegó personal de la Comisaría 2ª, pero aún se esperaba la ambulancia. "No se escuchaba nada por los gritos de la gente", rememoró el sargento. Cuando finalmente Abril comenzó a respirar normal y a parpadear, se la entregó a la madre. "Ya está bien", le dijo. Ella y su pareja, aún con lágrimas en sus ojos, y su otro hijo de 8 años, al lado de ellos, muy preocupado por su hermanita.

Estefanía le pidió a Jesús que la cargara, volvió a ingresar a la casa. Había ido a reincorporarse y lavarse la cara. No podían creer lo que había pasado. "Me sorprendió la confianza", dijo el sargento. Cuando volvió a salir, ya la cargó con naturalidad y sonrió por primera vez en la noche, sabiendo que su hija ya estaba bien.