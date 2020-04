L as dolorosas estadísticas que no bajan son las de los femicidios. Un cabo de la policía de Santa Cruz fue detenido, en el marco de la causa iniciada por la muerte de su ex pareja, una docente cuyo cuerpo fue encontrado en su casa, de la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena.

El arresto del policía Pablo Alejandro Núñez, de 36 años, fue dispuesto por la jueza de instrucción de Puerto Santa Cruz, Noelia Ursino, a cargo de la investigación por la muerte de Jésica Minaglia.

La magistrada aguardaba aún los resultados de la autopsia para establecer las causas de la muerte de la docente, que fue alertada ayer por el propio Núñez, quien llamó a la policía para avisar que había encontrado muerta a su ex pareja.

Además de la detención del cabo, la jueza ordenó un allanamiento a su vivienda, donde hasta el momento no se hallaron elementos de relevancia.

Tampoco se detectaron mediante el reactivo luminol rastros de sangre en la casa de la víctima ni en un hierro hallado en la escena.

El cuerpo de la docente fue trasladado a Río Gallegos para la autopsia, cuyos resultados son fundamentales para la investigación.

"Se está comisionando personal de apoyo tecnológico para análisis de teléfonos celulares", agregaron las fuentes. De los primeros testimonios surgió que la pareja tenía un pequeño hijo y estaba recientemente separada.

La muerte se produjo cuando la docente fue hallada en su casa de esa localidad de Santa Cruz, tirada decúbito dorsal, con manchas de sangre en la ropa y en el piso.

Jésica Minaglia, oriunda de Entre Ríos, trabajaba en la Escuelita del Río y luego, tras el cierre de esa institución, fue reacomodada en la EPP N° 93. "Era una excelente maestra", la definieron padres de algunos de sus alumnos, en contacto con este medio.

"Hoy se me parte el alma al enterarme que te mataron, te destrozaron tu cabeza como si fuera que no valés nada. Siento dolor, porque te conocí y eras una maestra que amaba lo que hacías, siempre con una sonrisa. Justicia por tu muerte, Seño Jessy", escribió una mujer, recordando a la docente de sus hijos.

"Estamos destrozados", dijo Mónica Barrionuevo, otra maestra que fue compañera de Jésica en la Escuelita del Río. "Trabajamos muchos años juntas en esa escuela, que era una gran familia. Fue docente de una de mis hijas, era amiga de mis amigas", detalló. También contó que Jésica "era una chica hermosa, joven, dulce. Hoy me desperté sin poder creerlo", reconoció y señaló que "era todo lo que cualquier familia querría como maestra para sus hijos. Esa cara amable que uno espera ver cuando llega al colegio para dejar a sus hijos".

La Justicia busca establecer si hubo denuncias previas por violencia de género. Una vez que estén los resultados de las pericias se le tomará indagatoria al acusado, que podrá hacer uso de su derecho a negarse a declarar, si así se lo aconseja su abogado.