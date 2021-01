En la zona de la Rambla Catalunya, en el balneario rosarino La Florida, la policía persiguió a un ladrón y logró detenerlo. Minutos después, llegaron amigos y familiares del joven aprehendido, al que defendieron a pedradas. La policía respondió con balazos de goma y algunos de estos dieron en autos que circulaban por allí.

El joven habría intentado robar objetos y hasta una moto en esa zona muy concurrida de Rosario en verano. Alguien dio aviso a los uniformados que se encontraban en el punto de control municipal, que salieron a correr al supuesto ladrón y lograron aprehenderlo a las pocas cuadras.

El periodista de Radio 2 Fernando Carrafiello llegaba al lugar con su familia y fue testigo y víctima del hecho. Contó que "después de todo ese movimiento, la cosa se tranquilizó; dejé a mi mujer y a uno de mis hijos en la entrada de La Florida y me fui con mi otro hijo a buscar estacionamiento". El periodista continuó: "Cuando doy la vuelta por Escauriza, en la zona de los pescadores, veo que familiares del muchacho que habían detenido estaban tirando piedras al patrullero". Y agregó que "la policía empezó a responder con balas de goma, sentimos un ruido terrible y después me di cuenta de que uno de los balazos me había dado en el auto". Describió que su hijo "se pegó un susto terrible".