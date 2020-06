El entrenador de San Antonio Spurs, Gregg Popovich, es conocido por su carácter fuerte que no ahorra palabras a la hora de criticar. Emanuel Ginóbili lo sabe, ya que lo dirigió durante toda su campaña en la NBA. Ahora, Pop eligió como blanco al presidente Donald Trump y dejó muy clara su opinión: "Es un idiota trastornado".

Al igual que emblemas del básquet estadounidense, como Michael Jordan, Magic Johnson y LeBron James, el entrenador brindó su opinión sobre la situación que atraviesa el país y le pegó duro al jefe de la Casa Blanca. "Es increíble. Si Trump tuviera un cerebro, incluso si fuera 99 por ciento cínico, saldría y diría algo para unificar a las personas. Pero no le importa unir a las personas. Incluso ahora. Así de trastornado está. Se trata de él. Se trata de lo que lo beneficia personalmente. Nunca se trata del bien mayor", disparó, luego de que el jefe de la Casa Blanca amenazara con sacar el ejército para controlar las manifestaciones.

"No sólo es divisivo. Él es un destructor. Estar en su presencia te hace morir. Te comerá vivo para sus propios fines. Me horroriza que tengamos un líder que no puede decir ‘las vidas negras importan’. Por eso se esconde en el sótano de la Casa Blanca. Es un cobarde. Él crea una situación y huye como un estudiante de primaria. En realidad, creo que es mejor ignorarlo. No hay nada que pueda hacer para mejorar esto debido a quién es él: un idiota trastornado", insistió.

Por último, Popovich afirmó que lo único que quiere el mandatario es "aplacar al pequeño grupo de seguidores que validan su locura".

Más palos

El cineasta Spike Lee es otro que se sumó a las críticas y directamente insultó a Donald Trump, a quien llamó "hijo de pà". En su discurso contra el racismo, evaluó que el presidente "tuvo la oportunidad de decir que todo es cuestión de amor y no de odio, pero no denunció a los hijos de pà del Ku Klux Klan ni a la extrema derecha ni a los nazis".

Además, afirmó que "eso de que Estados Unidos es la cuna de la democracia es una estupidez: se construyó sobre el genocidio de los nativos y la esclavitud". "Tenemos que despertar, no podemos quedarnos callados. No es asunto de negros o blancos, sino de todos", concluyó.