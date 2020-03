S i no hay plata no hay cuerpo" les dejaron en claro, sin sonrojarse, las autoridades judiciales paraguayas a los familiares de Fátima Díaz, quien fue asesinada por su ex pareja, en los últimos días, en el país vecino. Los seres queridos de la joven exigen la restitución del cuerpo con el fin de brindarle el último adiós, y al mismo tiempo justicia, puesto que la defensa del femicida intenta convencer a la Justicia de que sufre alteraciones psiquiátricas para que lo declaren inimputable.

El 25 de febrero pasado, Fátima Díaz fue sorprendida por su ex pareja, Jorge Emmanuel Ramos López, de 24, en el interior de su vivienda, en la ciudad paraguaya de Luque. El hombre irrumpió a la propiedad por la ventana y esperó a Fátima hasta que ella arribó al inmueble, y le aplicó ocho puñaladas. En este sentido, Lorena, prima de Díaz, detalló a Crónica que "se habían separado hacía pocas semanas por la actitud obsesiva de él. La vivía hostigando después de la ruptura, le pedía volver y entonces quedaron en hablar para que por lo menos las cosas terminaran bien".

Sin embargo, el plan de Ramos López no fue dialogar sino descargar su ira contra Fátima, quien murió en el acto. Por lo tanto, el femicida fue apresado luego de que su madre lo entregara a las autoridades policiales. No obstante, "la mamá ahora dice que tiene problemas psiquiátricos. Lo quieren hacer pasar por loco para que no vaya a prisión", remarcó la madre de la víctima, quien residía en Paraguay desde hace ocho años, en los cuales se desempeñó como chef.

En el marco de la causa, el cadáver fue sometido a la autopsia correspondiente en forma inmediata, por lo tanto, una tía y un primo de la mujer viajaron al país limítrofe con el afán de obtener la autorización judicial que le permitiera regresar los restos a Argentina. Pero curiosamente, los representantes judiciales les exigieron a los familiares que "si no hay plata, no hay cuerpo". El llamativo pedido de 200.000 pesos motivó una marcha de repudio y reclamo por la devolución de los restos, en la Plaza Moreno de la ciudad bonaerense de La Plata, el último domingo. La convocatoria encabezada por amigos y parientes de Fátima repercutió en el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien prometió intervenir en el caso. Pero "estamos desesperados porque nos dicen que la causa no está cerrada y cómo debe seguir el proceso, no nos pueden entregar el cuerpo y debemos esperar el cuerpo. No sé por qué nos ponen trabas", reveló Lorena. La prima de Díaz agregó que "el cuerpo va a estar allá, pero ella no tiene a nadie en Paraguay que le brinde el adiós que se merece". Por esta razón, los familiares planifican una nueva manifestación para ser finalmente escuchados, con la convicción de que "queremos que nos regresen el cuerpo, que se haga justicia y que no quede en la nada".