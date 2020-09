El cuartel 107 de bomberos voluntarios de la localidad de Villa Ballester, en el partido bonaerense de San Martín, se convirtió durante la pandemia en un lavadero de autos para poder afrontar sus gastos y continuar brindando su servicio a la comunidad. "Hay que buscarle la vuelta como lo hicimos toda la vida y si hay que sacrificarse y hacer cosas como estas, el bombero lo entiende", aseguró el jefe del cuerpo, Mario Oyarzo. "Veníamos con mucha angustia de ver cómo podíamos subsistir hasta que pase esto y un domingo vengo al cuartel y veo que mis compañeros estaban lavando sus autos particulares y ahí se me ocurrió y me pregunté por qué no hacer esto para los vecinos", relató Oyarzo.