E l problema mundial de la pandemia hizo que los tiempos de las cosas se trastocaran y lo planificado quede pospuesto para más adelante. Como venimos informando, el fútbol tendrá que reacomodarse nuevamente para empezar. Y en esto está incluido, por supuesto, todo lo que sea la parte contractual, en este caso, los contratos de los jugadores que vencían a fin de junio y que FIFA quiere que se prolonguen hasta la finalización de los campeonatos.

A Boca lo afecta en jugadores que tiene a préstamo, como los que dio en esa condición. En este caso nos referimos a Lucas Olaza, el lateral que en Boca no estuvo a nivel y que fue cedido al Celta de España.

Ahora, el club europeo tiene que hacer frente a la compra de la ficha del jugador en 4 millones de euros, pero las condiciones económicas producto de la pandemia no son tan buenas como para desembolsar ese dinero.

Boca lo quiere negociar, pero si el Celta no cumple con el pago, deberá jugar en el club de la Ribera. Por todo esto, Olaza no se la "juega", y ya manifestó que si tuviera que volver al equipo de Miguel Russo, lo haría sin ningún problema. "Por lo pronto, no ve con malos ojos volver a Boca", dijo su representante.

"En principio la intención del Celta era comprar el pase de Lucas, pero con todo esto (por la pandemia) no tuvimos más contactos", contó Pablo Rivero, el representante. Y agregó que "Lucas está a la expectativa de saber qué que va a pasar con él".

Olaza estuvo poco tiempo en Boca y sólo pudo disputar 11 encuentros. Pero en aquel momento el entrenador Guillermo Barros Schelotto tomó la iniciativa de no darle la titularidad a ninguno de los laterales izquierdos que tenía y alternaba con Frank Fabra, quien era el titular para todo el mundo futbolístico, menos para el entrenador xeneize.

La falta de continuidad o el no saber qué era dentro del plantel, si titular o suplente, hizo que el jugador no pudiera tener un rendimiento acorde a las expectativas que había generado su traspaso a Boca, ya que era considerado como uno de los mejores laterales del fútbol argentino de aquellos momentos, proveniente de Talleres.

Boca no tomó ninguna decisión, sí estaban convencidos de que el jugador iba a querer seguir en España, y el club iba a poder contar con el dinero para pagar el pase de Junior Alonso.