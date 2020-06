El gabinete brasileño fue ayer protagonista de otra situación vergonzosa, ya que el nuevo ministro de Educación presentó su dimisión apenas cinco días después de haber sido designado.

Se trata de Carlos Alberto Decotelli, oficial de reserva de la Armada, quien anunció ayer que deja el cargo luego de haber mentido en su currículum, ya que afirmó que había obtenido un doctorado en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, y un posdoctorado en la de Hannover, Alemania. Ambas instituciones negaron que Decotelli hubiese obtenido títulos en esas casas de estudio.

De esta manera, el mentiroso militar se convirtió en el tercer ministro de Educación que se va del gobierno de Jair Bolsonaro desde el inicio de su gestión, en enero de 2019.

Apertura

Un día después de haber decretado el estado de calamidad, el gobernador de Brasilia, Ibanés Rocha, aliado de Bolsonaro, anunció ayer su intención de reabrir todas las actividades económicas a partir de agosto. Además, dijo que el coronavirus debe ser tratado como "una gripe más".

"Yo en agosto ya dejaría todo abierto. Ya las restricciones no sirven para nada, la gente no puede estar más en la casa, estamos en el límite del aislamiento", dijo el gobernador, que fue el primero en iniciar el confinamiento. Luego, expresó: "No tengo miedo de que se llenen los hospitales, esto será tratado como una gripe, como debió haber sido tratado desde un principio".

Por otra parte, Rocha se metió en una polémica al defender al ministro de Salud de Brasil, el general Eduardo Pazuello, quien llenó la cartera sanitaria de militares. "Una pandemia es una guerra y la guerra se gana con los militares. Pazuello será el mejor ministro de la historia", opinó.