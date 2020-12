A pocas semanas de confirmarse el resultado electoral en Estados Unidos, el presidente Alberto Fernández mantuvo ayer por la tarde una conversación telefónica desde Casa Rosada con el mandatario electo Joe Biden, ocasión en la que le pidió por la "buena voluntad" del representante del país norteamericano ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Más temprano, por la mañana, el jefe de Estado argentino dialogó por primera vez desde que asumió, por videoconferencia, con su par brasileño Jair Bolsonaro.

Según comentó el canciller Felipe Solá, la charla con Biden estaba pactada "desde hacía dos o tres días para que durara 10 minutos y finalmente duró 35", debido a que los interlocutores "se sintieron cómodos y hablaron" más tiempo. En diálogo con Radio con Vos, el ministro de Relaciones Exteriores explicó que la conversación giró en "torno a dos o tres cosas", entre las que se destacó el rol de los Estados Unidos en el FMI y en América latina.

"El Presidente le pidió dos o tres cosas, una es la buena voluntad del director de Estados Unidos en el FMI. Actualmente no estamos teniendo suerte, el gobierno que se va no está teniendo las mejores actitudes en el Fondo", reconoció Solá, y aclaró que Fernández pidió al mandatario electo no "determinar las relaciones" entre los países por los posicionamientos en otros temas bilaterales, aunque se evitó hablar de Venezuela.

"Punto de unión"

La conferencia tuvo también un capítulo para dialogar sobre el papel del papa Francisco, quien se convirtió, sin saberlo, en un "punto de unión". Ambos coincidieron en expresar la profunda admiración hacia el Sumo Pontífice y Biden dijo que "Francisco había sido muy importante en su vida, ya que lo ayudó con la muerte de uno de sus hijos", relató Solá.

Mercosur

Con Bolsonaro, la charla se dio en el marco de la conmemoración por la celebración del Día de la Amistad Argentino-Brasileña, que llevaron adelante hace 35 años los por entonces mandatarios de ambos países, Raúl Alfonsín y José Sarney -quien también formó parte de este encuentro-.

El presidente argentino celebró el encuentro "para darle al Mercosur el impulso que está necesitando" y consideró "imperioso que Brasil y Argentina lo hagan juntos", en tanto que bregó por dejar "las diferencias del pasado. Por su parte, el jefe de Estado brasileño destacó al Mercosur como el "principal pilar de integración" y pidió generar "mecanismos más ágiles y menos burocráticos" para el organismo regional, en tanto que expresó su voluntad de avanzar en áreas de interés común, "en especial, en el ámbito del turismo, la industria de la defensa y la lucha contra el narcotráfico". También participaron de la videollamada Felipe Solá y el embajador argentino ante Brasil, Daniel Scioli.

Plan Gas

Desde el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, Fernández presentó el Plan de Promoción de la Producción de Gas Argentino. En ese marco, ante empresarios, llamó a "eliminar los odios y las venganzas" para ponerse "de una vez por todas a mancomunar esfuerzos" y "entender que los destinatarios son los argentinos", lo que permitiría que el país tuviera unas "posibilidades de salir adelante infinitamente mayores".

A su turno, el ministro de Economía, Martín Guzmán, lo calificó como "una tarea colectiva" con base en el "diálogo" entre empresarios, sindicalistas y gobernadores. "Argentina podrá ahorrar 9.300 millones de dólares", concluyó Fernández.