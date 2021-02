A lberto Fernández confirmó que el gobierno analiza una nueva suba de retenciones y cupos de exportación, en la búsqueda por bajar el precio de los alimentos a nivel interno. Por la suba de las materias primas y los insumos en dólares, el campo ha justificado los fuertes incrementos que se dieron en los últimos dos meses.

En una entrevista concedida a Página/12, el Presidente se refirió a varios temas, como la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los argentinos, la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la intención de adquirir vacunas a China y los rumores de reforma de la Corte Suprema de Justicia.

"Lo que tienen que entender los productores es que los pastos no están dolarizados. La producción del maíz no está dolarizada. No pueden trasladar a la mesa de los argentinos los precios internacionales, porque no producen a precios internacionales", señaló.

"Yo le he dicho al ministro de Agricultura (Luis Basterra) que todo tiene un punto límite. Les estoy diciendo públicamente que no puedo dejar que esto siga pasando, porque el riesgo es que con la pandemia todos estos productos van a seguir creciendo en su precio y no estamos dispuestos a tolerarlo". Ante este escenario, dejó en claro que "el Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta. Y no hay mucho más tiempo para que decidan".

"Yo les pido que comprendan de lo que estoy hablando y que la gente me entienda. Cuando estoy hablando de estas cosas no estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos", remarcó el Presidente.

Clases y vacunas

Fernández estimó que en las próximas semanas se normalizará la provisión de las dosis de Sputnik V y aseguró que en ese marco el gobierno prevé la llegada de nuevos lotes de vacunas procedentes de Rusia y de AstraZeneca con el objetivo de "acelerar la vacunación al máximo", mientras que en relación con el ciclo lectivo y el retorno de la presencialidad subrayó que "nadie quiere que las clases no empiecen".

En este punto remarcó que "se ha planteado un escenario en el que parece que la Ciudad (Autónoma de Buenos Aires) quiere (el inicio de clases) y el resto no", cuando no es así, y subrayó que "el Estado tiene que garantizar las condiciones seguras".

Además de la entrevista a Página/12, el Presidente habló en la radio AM750 y el canal Información Periodística (IP) y se refirió a las tratativas que realiza el gobierno con el laboratorio chino Sinopharm y, en ese sentido, reveló que en ese marco "se ha mejorado el precio" de esa vacuna para la Argentina, que quedó "en 20 dólares cada dosis".

Por esa razón, adelantó, "está por concluir el proceso" mediante el cual el ente regulatorio Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) "tiene que verificar la calidad" de la vacuna desarrollada por el grupo farmacéutico chino Sinopharm.

Fernández también detalló que "hubo claramente una demora en las previsiones que había hecho Rusia, que a esta altura debería haber entregado 10 millones de vacunas".

"La explicación que nos dan es que ha habido un retraso en la elaboración, porque parece que en la producción de vacunas hay que hacer como una escalada en la producción", aseguró y luego subrayó: "Los cálculos dan cuenta de que después del 15 de febrero todo se normalizará y yo confío en que sea así".