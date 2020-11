Un electricista que reside en la localidad de General San Martín pasó ayer a cobrar un premio récord de la Poceada Chaqueña. Al ser el único acertante se hizo acreedor a una recompensa de casi 10 millones de pesos. Había efectuado su jugada en la subagencia ubicada en la calle Uruguay 31 de San Martín. Se trató de una jugada manual, con los números 06, 57, 70, 93 y 97.

"Me enteré que había ganado el premio mayor de la Poceada en la misma noche del sorteo (el pasado jueves) por un llamado telefónico de mi agenciero", dijo el ganador. El pozo en juego era de $9.775.568, el más grande entregado por la Poceada Chaqueña a una sola persona.

El feliz ganador reveló que este suculento premio le permitirá cumplir con un par de sueños: "Comprar mi propia vivienda y cambiar el vehículo, que está bastante viejo".

En cambio, por estos pagos no hay suerte. Anoche volvieron a quedar vacantes los pozos de la Quiniela Poceada, la Quiniela Plus y la Chance Plus. Son más de 25 palitos en total, que siguen esperando dueño.