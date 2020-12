T res ambulancias en la puerta de su casa y su posterior traslado a una clínica porteña encendieron las alarmas en el entorno de Carlos Menem. El ex presidente se encuentra internado y al cierre de esta edición se desconocían detalles sobre su estado de salud.

Fuentes consultadas indicaron que el actual senador debió ser trasladado a una clínica porteña para hacerse una serie de controles porque, presumen, tendría una "infección urinaria".

Además, en su entorno se encargaron de remarcar que el ex mandatario se encuentra fuera de riesgo. "No es nada grave", afirmaron, aunque no descartaron que Menem pueda quedar internado algunas horas para que le realicen los correspondientes controles.

El senador estaría acompañado por su hija Zulemita, tal como sucedió en sus anteriores internaciones: no es la primera vez que el ex presidente tiene problemas de salud durante este año, ya que padeció una neumonía severa.

Una de sus últimas apariciones fue el 7 de diciembre a través de su cuenta de Twitter. Aquel día, en un mensaje a Toyota, escribió: "Felicitar a una de las empresas que se instaló en el país en nuestra época, la confianza de nuestro gobierno ayudó al crecimiento y al desarrollo de la República Argentina".

A fines de junio, Carlos Menem estuvo internado en el Sanatorio de los Arcos, ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde se realizó varios estudios. Es que días antes el senador por La Rioja transitó una neumonía por la que tuvo que ser atendido en el Instituto del Diagnóstico.

En junio, complicado

En aquella oportunidad, fuentes de su entorno explicaron que "la diabetes que tiene ataca el corazón y los riñones, y hay que controlarla de cerca".

En aquel entonces, el médico Luis de la Fuente precisó que "fue a hacerse estudios. Para realizarlos necesitaba estar internado. La parte cardíaca está muy bien. Para que le den el alta en cualquier momento depende de la parte de nefrología, del riñón y la diabetes".

El actual senador nacional por La Rioja había sido dado de alta del Instituto del Diagnóstico tras recuperarse de una neumonía y debía retornar este miércoles a efectuarse controles médicos, pero se decidió que permanezca en internación para facilitar el nuevo chequeo. Su familia decidió que los controles se efectúen en el Sanatorio de los Arcos, más cercano al domicilio del ex presidente, y no en el Instituto del Diagnóstico, donde había estado internado hasta el lunes.

"Está estable, gracias a Dios", aseveró en aquellas horas Zulemita.

A fines de junio, Menem presentó una saturación baja y por precaución los médicos habían resuelto que volviera a internarlo.