E l presidente Alberto Fernández aseguró hoy que la idea es ir recuperando "poco a poco" el ritmo económico, pero que, mientras tanto, está abocado a "buscar salidas" para las pymes, pequeños comercios y sectores más vulnerables. "Me preocupa el que tiene un barcito, un restaurante, un kiosco", resaltó.

"Quieren hacer creer que no estoy preocupado por las pymes", dijo el jefe de Estado, quien atribuyó esta intención a lo que llamó "una Argentina oculta y miserable" que se vale de trolls, a través de las redes sociales. En la jerga de Internet, un trol, refiere a una persona con identidad desconocida que publica mensajes provocadores, irrelevantes en redes sociales.

En una entrevista con Radio con Vos, el mandatario enumeró las medidas que ya dictó para mitigar el efecto del coronavirus y del aislamiento obligatorio, que afecta la actividad económica, como moratorias, disminución de aportes patronales y créditos a baja tasa y mayor plazo.

"Me preocupa el que tiene un barcito, un restaurante, un kiosco", reiteró, al hacer referencia a quienes a través de las redes le dijeron "el miserable sos vos", cuando él en realidad llamó a los empresarios a no tener actitudes miserables sino ser "solidarios" con los otros, repitiendo además palabras del Papa respecto que "nadie se salva solo" y pidiendo que no despidan empleados.

En ese marco mencionó los créditos a baja tasa y doce meses, que incluso podrían tener un período de gracia antes de comenzar a pagarlo, como una de las medidas implementadas desde el gobierno, para ayudar a las pymes a hacer frente a la situación causada por la pandemia del coronavirus.

"Desde el Estado estamos haciendo un enorme esfuerzo para todas esas empresas -continuó-. Ayer, cuando vi que los trolls hicieron circular un hashtag que decía ‘Alberto, miserable sos vos’, me quieren hacer creer que yo no estoy preocupado por las pymesà Hemos puesto a todas las empresas una nómina salarial íntegra en créditos para que tengan aire. ¿De qué me hablan? Hemos bajado aportes patronales, dado moratorias, congelado alquileres y suspendido sentencias de desalojo. Cuando uno ve esas cosas, se da cuenta que hay una Argentina oculta miserable, que usa las redes, los trolls, que confunde a la gente. Espero que todo esto que nos pasa de algún modo nos cure de esa perversión que tenemos", concluyó sobre el asunto.

Por otro lado, se refirió a los argentinos en el exterior, reiteró que el gobierno los está trayendo en forma dosificada, porque gran parte son portadores de virus, ya que vienen de Estados Unidos y Europa, y muchos son jóvenes y no tienen síntomas pero son portadores" de Covid-19, explicó.

A su vez, ayer por la tarde el Presidente participó de una charla por Instagram con el cantante René Pérez, popularmente conocido como Residente, y aseguró que en Argentina "estamos dominando al virus en vez de que el virus nos domine a nosotros. Los argentinos tenemos que seguir cumpliendo. Si nos va bien, significa que vamos a sufrir menos", aseguró.