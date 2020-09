A seis meses de haberse decretado el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país, los contagios de coronavirus registrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mutaron de forma masiva a las provincias de Salta, Neuquén, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz y Santa Fe, donde la elevada ocupación de camas y el desgaste de los profesionales médicos y enfermeros preocupa a representantes de la salud. "El colapso va a venir por la fatiga del personal", advirtió en diálogo con "Crónica" Arnaldo Dubin, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia.

"El principal problema no son las camas, no son los respiradores. Es el personal sanitario, los enfermeros, los kinesiólogos y los médicos, que estamos exhaustos, tanto en lo anímico como en lo físico. En esta situación cometés un error y te terminás contagiando, tanto es así que la mitad de mis residentes no están trabajando porque se enfermaron o porque son estrechos y eso hace que el sistema está al límite aun cuando queden camas libres", señaló a este diario Dubin, quien remarcó que "en las estimaciones que nosotros tenemos del AMBA, por un relevamiento de la SATI que se hace dos veces por semana en hospitales públicos y privados de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano, la ocupación de camas es del 90% en términos generales. Sin embargo, lo más alarmante es que el personal sanitario no da más. Noto mucho estrés en ellos", precisó.

En tanto, destacó que hay lugares como "Jujuy o el Alto Valle" que tienen sus sistemas sanitarios saturados. En ese sentido, explicó que "el sistema colapsó no porque hagan falta recursos tecnológicos o falten camas o respiradores", sino porque "no hay personal sanitario".

Disponibilidad en Salta

Salta permanece al borde del colapso sanitario, porque ya tiene el 93% de sus camas de terapia intensiva ocupadas. De hecho, el último parte de prensa oficial sobre casos de Covid-19 certificó que hay 107 pacientes internados en UTI, 74 de los cuales están con asistencia respiratoria mecánica. En los últimos días el colapso sanitario llegó a Salta capital, luego de que eso sucediera en algunas ciudades, como Orán, donde médicos contaron a los medios que deben elegir "a quién entubar y a quién no".

Desde mañana, la provincia de Salta volverá a la Fase 1 del aislamiento social preventivo y obligatorio por 21 días, ante el "difícil momento sanitario" que vive el distrito norteño.

Neuquén, complicado

Sus ciudadanos afrontan el momento más crítico ante la pandemia. Los contagios aumentan día a día y el sistema sanitario ya está casi colapsado. Allí, la ocupación de camas de terapia intensiva alcanzó el 98% de ocupación, por lo que, en las últimas horas, el gobernador Omar Gutiérrez anunció que en la provincia se instalarán más camas de terapia intensiva y respiradores. Actualmente son 170 las camas de terapia que hay. Con el anuncio de hoy del mandatario provincial, se ampliarán a 230.

Ante esto, médicos a punto de recibirse y estudiantes de medicina y enfermería avanzados fueron convocados por el gobierno de Neuquén para sumarse al sistema público de salud y enfrentar la demanda.

En Jujuy

Hace menos de un mes, familiares de fallecidos por coronavirus en la localidad jujeña de Libertador San Martin tuvieron que cavar sus propias fosas para enterrar a los muertos. Ahora, la situación parece haberse agravado en la provincia. "Jujuy es un buen ejemplo de la falta de infraestructura sanitaria. Hubo lugares donde escaseaba el oxígeno; sin embargo, en San Salvador sobraban camas, respiradores y monitores, pero faltaban intensivistas, médicos y enfermeros. Y a mí me consta que el Ministerio de Salud de la Nación hizo un gran esfuerzo por conseguirles profesionales de todo el país y solamente les pudo arrimar un puñado de intensivistas. Esto es un material que no se compra, no se consigue, y que se forma con años", aclaró Dubin.