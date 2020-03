E l presidente Alberto Fernández anunció que el nuevo vademécum de medicamentos esenciales gratuitos para los 5 millones de afiliados del PAMI estará disponible desde hoy, un lista de alrededor de 170 principios activos que serán de acceso para quienes se atienden por esa obra social. "Lo que estamos haciendo es poner orden", resumió en el marco del programa Vivir Mejor.

"No me olvido que llegamos al gobierno para atender a los que en peor situación están porque ellos son la urgencia de la Argentina y les pido que no teman porque no nos van a hacer cambiar el rumbo", afirmó el Presidente, al encabezar el acto en el partido bonaerense de Quilmes, junto a la directora del PAMI, Luana Volnovich, y la intendenta local, Mayra Mendoza.

"Cuando en campaña dije ´Voy a dejar de pagarles intereses a los bancos para que los jubilados tengan remedios´, salieron todos a criticarme. Me llamaron populista, demagogo, oportunista", recordó y remarcó que el nuevo vademécum se traducirá en alrededor de 3.600 presentaciones por marca comercial, que son de uso extendido entre los afiliados al Instituto.

Volnovich destacó que, con esta decisión, el Presidente "ha creado un nuevo derecho en materia de seguridad social que son los medicamentos gratuitos".

Aplicación

Una de las novedades más destacadas de la iniciativa es la forma en la que funcionará la prescripción de los medicamentos: todo será a través de recetas electrónicas. Para acceder a los gratuitos, las recetas deberán ser las electrónicas. Sin embargo, durante la transición del viejo sistema de medicamentos gratuitos al actual, serán válidas las recetas tradicionales emitidas antes de la entrada en vigencia del nuevo mecanismo. A la vez, seguirá vigente el tope de dos cajas o envases por mes del mismo principio activo.

A partir de ahora, los médicos deberán prescribir consignando primero un diagnóstico y luego los principios activos correspondientes. Los medicamentos que no estén incluidos en el Nuevo Vademécum PAMI mantendrán la cobertura vigente.

Las personas afiliadas deberán presentarse directamente en la farmacia con DNI, la credencial y la receta electrónica, que le habrá entregado impresa su médico.

En su sitio web, PAMI señaló que "las personas afiliadas deberán actualizar sus datos. PAMI convocará en los próximos días a un reempadronamiento".