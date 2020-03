L a situación en Brasil respecto del coronavirus es crítica. El presidente Jair Bolsonaro pidió que la gente haga vida normal y levante la cuarentena definitivamente, sin escuchar las recomendaciones de la OMS o la ONU. Desde Buenos Aires, Anamá Ferreira ve lo que está pasando en su país natal y se lamenta por no poder ayudar. La ex modelo presume que la cantidad de muertos se elevará considerablemente si su mandatario no hace algo al respecto. Al comparar el pensamiento de Bolsonaro con el de Alberto Fernández, entiende que la actitud del argentino es la correcta y por eso decidió acudir directamente para hacerle un desesperado pedido. "Señor Presidente, por favor le pido por amor a Dios que hable con Jair Bolsonaro. Por favor, para explicarle la gravedad del coronavirus. Mi país está a la deriva, los muertos serán demasiados. Los más pobres siempre pierden. Llámelo, lo va a escuchar", escribió a través de su cuenta de Twitter.

La solicitud la escribió luego de que escuchara que Brasil lleva más de 2.200 contagiados y de que Bolsonaro levantara todas las medidas de prevención. "Algunas autoridades estatales y locales deben abandonar la prohibición del transporte, el cierre del comercio y el confinamiento masivo. Lo que está sucediendo en el mundo ha demostrado que el grupo de riesgo es el de las personas mayores de 60 años. Entonces, ¿por qué cerrar las escuelas?", dijo en un discurso Bolsonaro. "Lo que están haciendo en Brasil algunos pocos gobernadores y algunos pocos alcaldes es un delito. Están reventando a Brasil, están destruyendo empleos. El virus ha llegado y pronto pasará. Nuestra vida tiene que continuar. Los trabajos deben mantenerse. Se debe preservar el sustento de las familias. Debemos, sí, volver a la normalidad", agregó. Luego, con clara intención de preservar la economía por encima de la salud de los trabajadores, Bolsonaro expresó: "Hay que poner el pueblo a trabajar. Preservaremos ancianos y a aquellos que tienen problemas de salud ".