E n menos de doce horas, el diputado nacional por Salta del Frente de Todos Juan Ameri se transformó en ex diputado, luego de haber protagonizado un escándalo durante la sesión del jueves en la que se trataba el Fondo de Sustentabilidad de la Anses, al aparecer en una escena sexual junto a su pareja, mientras los legisladores seguían la sesión por videoconferencia.

Primero el titular del cuerpo, Sergio Massa, decidió suspenderlo. Luego se creó una comisión para evaluar su conducta y finalmente Ameri, ante las presiones desde su propio partido y a todo nivel, debió presentar la renuncia, que fue aprobada a las pocas horas por la Cámara.

El presidente Alberto Fernández repudió lo ocurrido al asegurar que "pasó algo grave y la política no debe pasarlo por alto". También se manifestó "indignado" por lo ocurrido e insistió en que "lo que no puede pasar es que no pase nada, porque si no en la política todo nos iguala".

Si bien Ameri ya dejó de ser diputado en tiempo récord a tono con el episodio vergonzoso que lo tuvo como protagonista, la comisión que se formó para investigar su conducta seguirá funcionando. Un grupo de legisladores recomendarán a la Cámara de Diputados mejoras para incrementar la forma de trabajo bajo la modalidad remota, que incluyó otros incidentes, aunque no comparables con lo de Ameri.

Por su parte, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, también elogió la rapidez de los diputados para resolver la situación del ahora ex legislador. "No hubo una mirada corporativa y mucho menos machirula, sino que se actuó con la norma, independientemente de quién se trate", afirmó el jefe de ministros.

"Estoy bastante absorto, como todos los argentinos, que cuando veíamos esas imágenes no podíamos creer que eso sucediera", opinó Cafiero.

En el texto de su renuncia, Ameri pidió perdón y aseguró: "No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió".

Quién lo reemplazará

La antropóloga salteña Alcira Figueroa, en tanto, se encamina a ocupar la banca que deja el legislador denunciante. La muy posible reemplazante de Ameri, que también es una reconocida militante feminista, dijo que tiene la "gran responsabilidad de cambiarle el rostro a la política" tras lo ocurrido y repudió "estos hechos que nos avergüenzan".

"Ya se comunicaron conmigo desde Diputados de la Nación", aseguró Figueroa, integrante de la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Orán. Agregó que en su agenda legislativa figura que parte de los fondos que se recauden con el impuesto a la riqueza se destinen a mejorar la infraestructura de los pueblos originarios, sobre todo los del norte de su provincia.

Las horas que pasaron entre que la imagen del diputado se vio en las pantallas de la sesión legislativa y su renuncia fueron de pura tensión y diálogos detrás de escena.

El salteño recibió varias llamadas, de parte de las máximas autoridades de su bloque. Massa y Máximo Kirchner le hicieron llegar el mensaje. Su alternativa era renunciar o que lo expulsaran de inmediato.

A lo escandaloso del hecho en sí se habían sumado las primeras declaraciones de Ameri, minimizando lo ocurrido y echándole la culpa a la baja calidad de Internet en algunos lugares del interior del país. El kirchnerismo necesitaba una acción rápida y dejar el bochorno atrás lo más rápido posible, mientras desde Juntos por el Cambio se propiciaba expulsarlo mediante la comisión que ya se había conformado.