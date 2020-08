Un video viralizado apuntó contra los efectivos de la Comisaría 60, en Perico, Jujuy, luego de que un detenido confirmara que lo dejaron irse "por miedo a que tuviera coronavirus y los contagie".

El detenido Nicolás M, contó que el pasado miércoles despertó con dolores abdominales, pidió atención médica, y fue trasladado al Hospital Arturo Zabala, en donde habría sido atendido por un médico que días después dio positivo a Covid-19.

"Entré en pánico", explicó en las imágenes el reo que, ante la falta de respuesta después de pedir que le realizaran un test, "salí por la puerta caminando, no me escapé ni salté de ningún patrullero. Jamás pensé en escapar, pero el miedo de estar contagiado me obligó", dijo el hombre que estaba detenido en la Seccional 60 del barrio La Paz.

Ahora serán los guardias los que tengan que explicar en qué circunstancias se dio el hecho, ya que habrían permitido la fuga.