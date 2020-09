D os ejemplos a seguir, y no sólo por los que están privados de su libertad. Un preso y un ex convicto se recibieron de abogados por Zoom en medio de la pandemia.

Nahuel C. fue detenido en el mes de abril de 2019, acusado de un robo a un supermercado de La Plata junto a un cómplice. Cuando lo imputaron de ser el asaltante que conducía el automóvil donde escaparon, le faltaba sólo una materia para rendir y recibirse en la carrera de abogacía. Ahora acaba de rendir el ultimo examen que le faltaba y se convirtió así en el primer preso bonaerense en terminar una carrera por en forma remota y digital. Fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) confirmaron que Nahuel C., de 44 años, que cumple su condena por robo en la Unidad Penitenciaria Nº 18, en Gorina, pudo recibirse de abogado en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) después de rendir por Zoom la materia Finanzas y Derecho Financiero. Aprobó con un 6 y se puso a llorar. El mes pasado había abandonado a ultimo momento.

Tras las rejas cambió, porque según contaron sus familiares no quería seguir estudiando. Lo convencieron las autoridades de la Dirección Provincial de Políticas de Inclusión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, y de la Subdirección General de Educación del SPB, los agentes del área de coordinación educativa y los psicólogos de la Unidad 18 que lo entrevistaron y animaron a Nahuel C. a que terminara su carrera de letrado. "El interno que completa los estudios universitarios no vuelve a delinquir. No hay reincidencia en las personas que logran terminar una carrera", aseguró Julio Alak, ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, destacando que el caso de Nahuel C. es el objetivo de la gestión en materia carcelaria y educativa. En este momento, en el SPB, de 42.000 internos, hay 905 que cursan distintas carreras universitarias. Si bien hay 905 presos que están en el nivel universitario, hay otros 600 que son analfabetos; 5.000 no tienen la primaria completa.

El otro que se recibió recientemente de abogado fue Marcelo T., de 54 años, en este caso recién salido de la cárcel tras haber cumplido su condena. A la inversa de Nahuel C., él hizo su carrera tras las rejas y la terminó en libertad, pero al igual que aquel lo hizo por Zoom, aunque en su caso desde su casa y en libertad. Vive en Lomas de Zamora y es padre de tres hijos de 24, 18 y 13 años. Con su hermano tiene un emprendimiento comercial de venta de calzado femenino. Aprobó con 4 Finanzas y Derecho Financiero. "¿Qué más motivación puedo darles que el ejemplo? Mi hijo más chico es el que más me insiste y me dice todo el tiempo que me ponga a estudiar. Cuando recuperé la libertad, sólo me quedaban dos materias y las prácticas. Era algo que tenía pendiente. El estudio te da herramientas y por eso me mantuve enfocado en eso", sostuvo Marcelo T., según un comunicado de prensa difundido por el SPB. Nahuel C. y Marcelo T. compartieron el mismo grupo de estudio en la previa del último examen. El vecino de Lomas de Zamora comenzó a estudiar Derecho en la Universidad Nacional del Centro, en 2012, cuando estaba detenido en la cárcel de General Alvear. En 2013 pasó a la UNLP y aprobó con 8 el curso de ingreso y en agosto de ese año rindió su primera materia.