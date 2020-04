E n la Unidad 10 de Melchor Romero, en el partido de La Plata, unos 150 internos realizaron ayer una huelga de hambre y protestaron sobre los techos de la cárcel para que se les otorguen prisiones domiciliarias. La medida se extendió durante cuatro horas hasta que finalmente depusieron su actitud, informaron fuentes del Servicio Penitenciario provincial (SPB). Por su parte, un preso murió y otras 14 personas resultaron heridas, entre ellas dos agentes penitenciarios, durante un motín registrado ayer en la Unidad Penal 1, ubicada en el centro de la ciudad de Corrientes. Denunciaron represión a internos del pabellón 10.

La protesta se inició ayer por la mañana en el penal y fue realizada por presos que se encuentran a poco de finalizar el cumplimiento de sus condenas, muchos de los cuales estaban gozando de salidas transitorias hasta que fue decretado el aislamiento.Los presos reclamaban que se les otorgue la prisión domiciliaria, además de medidas de higiene para la prevención del coronavirus. La situación quedó controlada sin que se tuviera que lamentar heridos. Los internos prepararán un petitorio con reclamos judiciales con eje en que se otorguen prisiones domiciliarias y excarcelaciones. "Muchos de ellos tenían el beneficio de las salidas transitorias y con el advenimiento de la pandemia, y como manera de prevenir el ingreso del Covid-19 al penal, desde el Poder Judicial dispusieron su suspensión", explicaron desde el SPB. La Unidad 10 forma parte del Complejo Penitenciario de Melchor Romero, pero se encuentra alejada de la Alcaidía donde fueron alojados los ocho rugbiers acusados de la muerte de Fernando Báez Sosa, ocurrida en Villa Gesell, que está ubicada en otro sector.

"Hay unión, porque sabemos que los juzgados están haciendo las cosas mal. Hay una banda de pibes que están pasados de su beneficio y no los largan. Llega esa enfermedad y nos mata. Acá no te dan una Buscapina en Sanidad, imaginate si nos van a tratar con esa enfermedad", asegura un detenido en un video. "Mirá ahí, vienen con la escopeta, porque la lapicera no la agarran ni en pedo", dice un detenido en otro video que se viralizó por WhatsApp.

Muchos de los internos que transitan el último tramo de sus penas, hasta el inicio de la cuarentena obligatoria, gozaban del beneficio de las salidas transitorias, pero luego el Poder Judicial decidió suspenderlas para prevenir la propagación del Covid-19, lo que generó el enojo de los reclusos.

El contagio de Julián Arakaki -el preso de Florencio Varela condenado a prisión perpetua por matar a su hija de 8 años que está internado en el Hospital Interzonal Perón de Avellaneda- encendió las alarmas entre detenidos y guardiacárceles, con el Servicio Penitenciario Bonaerense sobrepoblado en su sistema con más de 45.000 detenidos. El virus cambió la dinámica tradicional de las cárceles. Las visitas, por ejemplo, fueron eliminadas por decisión de los detenidos y de las autoridades. Este preso se hace diálisis tres veces por semana extramuros, y se sospecha que ahí fue que se contagio.

También hubo dos guardiacárceles contagiados.