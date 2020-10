L os prestadores del PAMI siguen sin ser escuchados por el organismo, que no reconoció aumentos en los valores de las cápitas y de los contratos que tiene con ellos. En diálogo con "Crónica", María Teresita Ithurburu, presidenta de la Cámara de Prestadores de la Salud (Capress), afirmó: "Todavía no hemos obtenido respuesta alguna".

"Hay personas que se sorprenden cuando conocen los valores que PAMI paga por ellos. Al ver el video (difundido por Crónica) más prestadores se sumaron al reclamo, encontraron en palabras lo que les pasa día a día. Algunos nos dicen que es lo que quieren decir pero no se animan. Lamentablemente, parece naturalizado que no haya diálogo o posibilidad de manifestar un reclamo ante PAMI. Hay que cambiar esos paradigmas, no es tiempo para trabajar de espaldas, sino en conjunto", detalló la titular de la Capress.

Asimismo, precisó que "el contrato de PAMI está completamente atrasado, por el modelo de vaciamiento prestacional y desfinanciamiento que se viene dando desde 2017. Ya cobrábamos la mitad de lo que correspondía y durante la pandemia se dio el incremento de los costos de insumos, medicamentos, recursos humanos y demás que demandan su atención".

Por otro lado, resaltó el estrés que se vive dentro de los prestadores, sobre todo clínicas y sanatorios, que han absorbido alrededor del 70% de los afiliados de PAMI con Covid-19.

"El principal problema es no tener un canal de escucha y diálogo con quien decide si va a ser viable continuar la atención o no. Dejamos notas, enviamos cartas documento, todas estas comunicaciones, y ninguna respuesta. La atención de los afiliados y afiliadas depende del PAMI y de los prestadores, si no hay una conexión de trabajo conjunto, todos se perjudican, es un modelo a superar", agregó y destacó: "Tenemos que hacer frente a la paritaria que se aprobó para el sector, es justo que los trabajadores de salud tengan mejoras, son los que están llevando adelante esta pandemia, pero se necesita un incremento en los contratos con PAMI. Los prestadores no pueden seguir absorbiendo mayores costos".

Por último, cerró: "Estamos para apoyarnos y mejorar un sistema integrado, donde al afiliado o afiliada no le impacte que seas público o privado, lo que está en juego es la salud y la vida. La mayoría de los prestadores son pymes, con mucho personal a cargo y están atendiendo en la proximidad".