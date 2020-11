P ara el gobierno nacional termina una semana clave en lo que se presume es la agenda de la nueva etapa de la pandemia, con la curva de casos en descenso luego de varios meses. Pero, en la medida en que la preocupación por el coronavirus afloja, resurgen con toda la fuerza los temas económicos pendientes.

Las prioridades son varias. El impuesto a la riqueza de las grandes fortunas seguramente será aprobado en Diputados, donde el oficialismo ya tiene garantizados los 129 votos para que la iniciativa sea ley. Según el gobierno, la medida alcanzará a unos 9.000 contribuyentes y la recaudación esperada es de más del 300.000 millones de pesos.

La oposición de Juntos por el Cambio ya avisó que rechazará el proyecto. Mario Negri, titular del interbloque de Cambiemos, aseguró que "en los sectores productivos lo que hay que hacer es incentivar y que haya trabajo", rechazando que haya más impuestos. Luis Petri, diputado radical, indicó que "el proyecto es desastroso desde todo punto de vista, es inconstitucional, supone una doble imposición, aumenta la presión impositiva y es confiscatorio". Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO, expresó que "de la pandemia se sale cuidando el trabajo, no con más impuestos que desalientan la inversión".

Para el gobierno, el nuevo aporte -ya que para el oficialismo no es un impuesto fijo sino una erogación por única vez- significará por un lado una entrada de fondos importante, pero también tendrá su costo en el votante de clase media, que rechaza la medida, alentado por una oposición que la califica de confirmatoria y en línea con el intento de expropiación de Vicentin.

Las otras prioridades

En este resurgimiento de la agenda económica, el gobierno lidió durante esta semana con la misión del Fondo Monetario Internacional, de visita en Buenos Aires. Se trata de fijar las condiciones de pago de la deuda de 44.000 millones de dólares que Argentina contrajo durante el gobierno anterior.

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunió con los enviados del organismo de crédito y les advirtió que la deuda la había tomado Macri. "No le pueden pedir al que quiere pagar lo que no le exigieron al que pidió la plata", indicó. "Vamos a buscar los consensos para asegurar los acuerdos que Argentina asuma", les dijo también a los economistas del Fondo. En castellano, Massa les explicó que habrá aval parlamentario en la medida en que el paquete negociado con el organismo no incluya ajuste.

Un ajuste que, según la oposición, está ocurriendo de hecho, como el haber dejado de lado el Ingreso Familiar de Emergencia, que el gobierno dejará de pagar.

La tercera parte de la agenda tiene que ver con el Presupuesto 2021, que para ser ley volverá a Diputados. El proyecto tiene que pasar por la Cámara baja porque omitieron agregar obras previstas para las provincias. La iniciativa tiene los parámetros fundamentales que la Casa Rosada imagina para el año que viene: un crecimiento del 5,5% del país, una inflación inferior al 30% anual y un déficit de 4,5%.

Estos son los números que el FMI estuvo analizando durante toda la semana y que serán fundamentales para que el organismo dé el visto bueno para renegociar la deuda. De lo que se está hablando, en síntesis, es de un tiroteo entre el Fondo, que pide más ajuste, y el gobierno que intenta evitarlo, justo en las puertas de un año electoral.