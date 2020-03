A medida que van pasando los días, se descubren más casos de deportistas con coronavirus alrededor del mundo. Ayer, la noticia la dio el ciclista Maximiliano Richeze. El bonaerense, que corre en la elite mundial, confirmó que padece la enfermedad por medio de su cuenta de Instagram.

"Ha llegado el momento de que mi equipo se vaya a casa, pero desafortunadamente para mí, el viaje de regreso se pospuso. He dado positivo al coronavirus, por lo tanto, mi período de cuarentena se prolonga", comenzó su relato Maxi. Si bien la noticia puede sonar alarmante, el nacido en Bella Vista transmitió tranquilidad. "Gracias a dios no tuve síntomas fuertes, la infección no se manifestó agresivamente, y esto me hace optimista. Estoy a cargo de un equipo médico muy profesional, a quien agradezco todo lo que está haciendo. Espero que también llegue pronto para mí el momento de abrazar a mi familia", explicó Richeze, quien el año pasado se quedó con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima. Vale recordar que Maxi se encontraba compitiendo en La Vuelta de Emiratos Árabes Unidos, y que se suspendió por el coronavirus. Además del argentino, uno de sus compañeros de equipo, el colombiano Fernando Gaviria, también positivo de la enfermedad, dio la noticia por un video compartido en sus redes sociales y aclaró que está bien.

Otra suspensión

Como las autoridades de Budapest se negaron a ser la sede de la etapa inicial, se suspendió el tradicional Giro de Italia. En la capital húngara se debían correr las tres primeras sesiones, pero el ente organizador, RCS Sport, ha anunciado que la carrera, prevista a partir del 9 de mayo, no se llevará a cabo. De todas formas, se estudia la posibilidad de unas fechas alternativas para que haya edición en este 2020. En el caso de que no lleguen a buen puerto las conversaciones por el cambio de fecha, esta sería la décima vez que se suspende el Giro de Italia. Las cancelaciones en el pasado fueron a causa de las dos guerras mundiales.