E n plena sintonía con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Martín Guzmán, arranca hoy negociaciones formales en Nueva York con los tenedores privados de deuda en dólares bajo ley extranjera, que incluye a bancos y fondos de inversión, en lo que se estima será el mayor desafío ya que el acuerdo debe incluir a fondos buitre que no aceptaron las dos reestructuraciones post 2001 y definieron su ganancia en los tribunales de esa ciudad estadounidense.

Respaldado por el FMI que pidió en un comunicado a los acreedores privados que aceptaran una quita "apreciable" y tras la reunión del fin de semana con el secretario del Tesoro de EE.UU, Steven Mnuchin, en la que hubo "coincidencias", más un nuevo encuentro ayer en Washington con el equipo técnico del Fondo por dos horas, todo indica que Guzmán llega hoy a Nueva York con un respaldo notable para el primer round con acreedores privados de deuda (incluidos aquellos que en 2016 le costaron 12.000 millones de dólares a la Argentina).

El país no puede volver a tropezar con esa falta de regulación para la reestructuración de deuda soberana que aún no fija globalmente que si la mayoría de los bonistas aceptan un acuerdo, esas condiciones deben aplicarse a la minoría que no acepta también.

Por lo pronto, ayer en Washington el ministro aseguró que el país está ante un "momento crítico, previo a una oferta de canje de deuda" por unos u$s 100.000 millones, en el marco de una reunión con técnicos del FMI. "Buscamos seguir profundizando el entendimiento mutuo sobre las cuestiones de sustentabilidad de la deuda en un momento que es crítico porque es previo a una oferta de canje de deuda", señaló.

Guzmán participó junto al representante de la Argentina ante el FMI, Sergio Chodos. "Seguimos con el diálogo, buscando continuar profundizando el entendimiento sobre cuestiones de la deuda y la economía", dijo Guzmán antes de ingresar a la sede.

Tanto desde el organismo como desde la cartera de Hacienda calificaron como "bueno" y "productivo" el encuentro, pero descartaron dar mayores precisiones para no entorpecer las negociaciones.

La Argentina está en proceso de reestructuración de su deuda, y pretende postergar pagos hasta el 2023, además de aplicar una quita de intereses a los bonistas.

Guzmán llegó a Estados Unidos desde Arabia Saudita, donde participó en la cumbre de ministros del G20.