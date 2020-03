U na mujer de 82 años, que estaba hospitalizada por una enfermedad pulmonar, se ha convertido en la primera muerte por coronavirus en el estado de Nueva York. Según informó el gobernador Andrew Cuomo, ya se registran oficialmente 524 casos de esta enfermedad en el estado, aunque reconoció que el número de positivos en el área seguirá incrementándose debido al aumento de capacidad para hacer pruebas.

Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos confirmó que se le realizó una muestra para detectar si contrajo o no la enfermedad. Además, Donald Trump anunció que ordenó ampliar la prohibición de entrada al país a procedentes del Reino Unido e Irlanda.

"Nadie cree que sólo haya medio millar de casos en Nueva York, creemos que hay miles de personas, quizás decenas de miles. La mayoría de los casos detectados son gracias a detectives que han seguido los positivos que ya había", señaló Cuomo. Respecto de la primera fallecida, aclaró que se encontraba internada en un hospital de la ciudad de Nueva York desde el 3 de marzo por enfisema, una enfermedad pulmonar crónica.

Cuomo intentó relativizar el fallecimiento planteando "cuánta gente de más de 80 años con enfermedades respiratorias previas ha fallecido por la gripe" y agregó que "este virus es básicamente una neumonía". El estado abrió este jueves su primer centro de pruebas móvil en la localidad de New Rochelle, foco de coronavirus en el área y en el que tienen prioridad los residentes. Pero las autoridades ya planean abrir un segundo laboratorio de este tipo, al que se accede con el vehículo, a finales de la semana que viene en los municipios de Long Island o Jones Beach, según anunció Cuomo. El gobernador declaró estar "preocupado" por la capacidad del sistema sanitario para hacer frente a los nuevos positivos y especialmente los enfermos graves, ya que hay unas 50.000 camas disponibles y unas 3.000 de cuidados intensivos (UCI), una parte de las cuales ya están ocupadas.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se sometió a la prueba de coronavirus y que el resultado se conocerá en "uno o dos días". "Anoche me sometí a la prueba. Decidí que debía hacerlo porque en la conferencia de prensa había gente preguntando si me había sometido a la prueba", dijo en una rueda con periodistas en la Casa Blanca, después de explicar el viernes que no la necesitaba ya que no tenía síntomas. "No sé cuánto tiempo va a tomar. Un día o dos, lo que sea necesario. La enviaron a un laboratorio", agregó.

Además, confirmó que restringirá los viajes a Reino Unido e Irlanda por temor a la propagación del coronavirus y aseguró que también está considerando limitaciones a vuelos a nivel interno.