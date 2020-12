P reocupación en Estados Unidos luego de que una profesional de la salud en Alaska tuviera una grave reacción alérgica a tan sólo unos minutos de recibir la vacuna contra el coronavirus de Pfizer Inc. Al momento del incidente, la persona estaba en condición estable después de ser hospitalizada. Según un funcionario del hospital citado por The New York Times, la mujer de mediana edad no tenía antecedentes de alergias, pero tuvo una reacción anafiláctica que comenzó 10 minutos después de recibir la vacuna en el Hospital Regional Bartlett en Juneau, Alaska. La reacción incluyó enrojecimiento de la piel y falta de aliento.

La doctora Lindy Jones, directora médica del departamento de emergencias del hospital, señaló que "la reacción disminuyó poco después de que la trabajadora fuera tratada con epinefrina". En tanto aseguró que "la profesional seguía entusiasmada por haber recibido la vacuna" y que se le daría de alta en las próximas horas. "Está sana y se encuentra bien", dijo Jones.

Una portavoz de Pfizer, Jerica Pitts, advirtió que la empresa todavía no tiene todos los detalles del caso, pero está trabajando con las autoridades sanitarias locales.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha aconsejado a las personas con alergias que consulten a sus médicos para asegurarse de que no son alérgicos a ninguno de los componentes de la vacuna.

El regulador de medicamentos del Reino Unido dijo a principios de este mes, después de detectar dos informes de reacciones alérgicas graves en el país, que cualquier persona con un historial de anafilaxia a un medicamento o alimento no debería recibir la vacuna Pfizer-BioNTech Covid-19 .

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) también han publicado orientaciones sobre las posibles reacciones anafilácticas. Las personas con un historial de reacciones fuertes "todavía pueden recibir la vacuna, pero deben ser aconsejadas sobre los riesgos desconocidos de desarrollar una reacción alérgica grave y equilibrar estos riesgos con los beneficios de la vacunación", dijo la guía de los CDC.

Los científicos no saben con precisión qué componente de la nueva vacuna está implicado en la respuesta alérgica grave de Alaska y las dos británicas. Los voluntarios del ensayo clínico de Pfizer de 44.000 personas eran excluidos si tenían antecedentes de reacciones alérgicas a las vacunas. En general, el ensayo no encontró problemas de seguridad serios, pero los reguladores y la compañía continúan monitoreando los eventos adversos después de la vacunación. Estados Unidos está vacunando a unos tres millones de personas esta semana con las dosis de Pfizer, y espera llegar a un total de 20 millones de personas este mes si se aprueba la vacuna desarrollada por Moderna.