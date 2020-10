D emostrando una clara superioridad, la yegua Princesa Lake estiró su racha triunfal en el Clásico Condesa (G. III), disputado ayer en San Isidro. Llevada con mano segura por el brasileño José Aparecido Da Silva, se impuso por seis cuerpos sobre Sweetest Dream, en 57" 23c para el kilómetro. Fiel a su característica, la nieta de Anjiz tomó la delantera apenas largaron, seguida por In The Skin y Sweetest Dream. Con un parcial livianito, de 23" 42c, recorrió la primera mitad. Pero a partir de allí apuró la marcha y comenzó a desprenderse fácilmente. En el disco hubo seis cuerpos de ventaja sobre la favorita Sweetest Dream. Tercera, al pescuezo, arribó Alma Campestre. De esta manera, la yegua del stud El Entrerriano consiguió su undécima victoria, tercera consecutiva, al cabo de 31 actuaciones. Demostró que todavía tiene mucho para dar, ya que se encuentra en uno de sus mejores momentos. Ayer logró un triunfo categórico, aunque creemos que Sweetest Dream no hizo una carrera acorde a su potencial, ya que conservó el segundo puesto a duras penas. Hubo lío en las gateras y, nerviosa como es, lo sufrió bastante. En otra dará más guerra.