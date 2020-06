El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó al "surfer de la Panamericana" y al "personal trainer golpeador de Olivos" por infracción al artículo 205 del Código Penal, que castiga con prisión de seis meses a dos años al que "violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia". Además, los embargó por $500.000 y $100.000, respectivamente.

Se trata del surfer Federico Llamas, de 27 años, quien el 24 de marzo fue demorado en la Panamericana circulando en una camioneta con tablas de surf, se le ordenó ir a hacer cuarentena a su casa de Flores, pero se fugó a Ostende.

Y el otro caso es el del personal trainer Miguel Ángel Paz, de 40 años, quien el 14 de marzo le dio una paliza a un empleado de seguridad de su edificio de Olivos que lo denunció por no guardar el aislamiento obligatorio de las personas que habían llegado de viaje de países de riesgo donde circulaba el coronavirus, como él, que había venido de Estados Unidos. La salvaje golpiza ocurrió el 14 de marzo y quedó registrada en una cámara de seguridad y se viralizó. "¡¿Me estás amenazando, la c... de tu madre? ¿Vos me estás amenazando a mí, vos me estás amenazando a mí? ¡Me dijiste que me ibas a poner una multa, me estás amenazando!", se escucha a Paz increpar al guardia de seguridad.

Al ver las imágenes en Twitter, el presidente Alberto Fernández se refirió al caso. El jefe de Estado se comunicó con el empleado de seguridad, Gustavo Granucci, y lo felicitó. "Lo primero que hizo fue felicitarme por mi accionar para intentar frenar a ese animal. Me aclaró que esa no es la forma de actuar hacia mí. Después repudió totalmente la violencia y me dijo que saben dónde vive, cómo se llama y que ahora me quede tranquilo", contó luego el vigilador.

Unos días después, el preparador físico ensayó un pedido de disculpas público a través de un video que grabó desde su casa. "Hola, soy Miguel Paz, me conocieron tristemente por la agresión a una persona. Quería pedir disculpas públicas, en primer lugar a Gustavo. No se merecía esa agresión. De corazón, te pido disculpas y espero que puedas perdonarme. A quienes vieron el video, sepan que estoy muy arrepentido. Fui un cobarde", aseguró.