La producción pública de aceite de cannabis, el autocultivo controlado, la ampliación de especialidades médicas para su prescripción y la creación de un nuevo registro de pacientes son los ejes centrales de la propuesta de la nueva reglamentación de la ley 27.350, informó el Ministerio de Salud de la Nación.

La propuesta fue presentada formalmente el miércoles durante la primera reunión del Consejo Consultivo Honorario sobre la investigación médica y científica del uso de la planta de cannabis y sus derivados, que también integran organizaciones de la sociedad civil.

"Esta es la reglamentación que esperábamos en 2017 y no podemos más que celebrar que, en este contexto tan adverso, el gobierno nacional haya escuchado el pedido de la sociedad y haya visto que la marihuana para la salud no sólo no es un flagelo sino que es una solución para muchos problemas", indicó Valeria Salech, presidente de Mamá Cultiva Argentina.