U n vigilador privado de un edificio del partido bonaerense de Vicente López fue atacado a puñetazos por un inquilino al que acusó de no cumplir con el protocolo de aislamiento ante la pandemia de coronavirus luego de haber regresado de los Estados Unidos, y que tras el hecho quedó detenido con arresto domiciliario por "lesiones" -hoy será indagado por videoconferencia- mientras cumple obligadamente la cuarentena. El presidente Alberto Fernández se comunicó con la víctima para solidarizarse y aseguró anoche, en la conferencia de prensa que brindó en Olivos, que "un tonto no va a poner en peligro la seguridad de los argentinos".

El hecho ocurrió cerca de las 21.20 del sábado en un edificio situado en Rosales 2793, en la localidad de Olivos, cuando el vigilador Gustavo Granucci denunció la agresión por parte del inquilino Miguel Ángel Paz, que se presentó en la garita visiblemente molesto y comenzó a insultar al empleado de seguridad porque éste le había advertido que no cumplía con el protocolo de sanidad dispuesto por el gobierno nacional ante la pandemia de coronavirus para las personas que regresan de viajes de países extranjeros donde circula el virus.

"La c... de tu madre, ¿vos me estás amenazando a mí?", dijo el vecino a Granucci, quien le respondió que no lo estaba "amenazando" cuando le decía que le iba a aplicar una multa. "Vos no estás cumpliendo con el protocolo de sanidad, tomátela de acá, salí de la guardia", le pidió el vigilador, a lo que el inquilino se rehusó y dijo: "¿Vos querés tener un problema conmigo?". Entonces, Granucci lo empujó hacia el exterior de la garita, a raíz de lo cual el inquilino -que vive con su mujer y una hija de poco más de tres años- le propinó una serie de puñetazos (al menos 20) en la cabeza y en la espalda, al mismo tiempo que volvió a insultarlo.

Según indica su perfil laboral, Paz es preparador físico deportivo, entrenador de atletas y corredores y hasta fue embajador de runner de una firma internacional en 2017. También fue socio del ex rugbier de Los Pumas Ignacio "Nani" Corleto, además de preparador físico en el plantel superior y juveniles en el Club Universitario de Buenos Aires (CUBA) durante cinco años y hasta 2015; y coordinador de área de Carreras de Aventura para el Club de Corredores en 2006.