En los próximos días la concesionaria Aubasa, un ente autárquico pero dependiente del gobierno bonaerense, hará el requerimiento formal al Ejecutivo provincial para el llamado a audiencia pública y allí propondrá la suba del 55% para cada uno de sus peajes, no sólo de la autopista y autovía 2, sino también de las rutas 11, 36, 56, 63 y 74. El último incremento, del 33%, había sido aplicado en abril de 2019 y desde entonces los valores se mantienen congelados. Ahora, la audiencia pública es el paso previo, y obligatorio, para acordar el incremento. En la autovía 2, los peajes con destino a Mar del Plata (Samborombón y Maipú) subirán de los $120 actuales a $186. Estos peajes, al igual que La Huella (con destino a Pinamar), no contemplan diferencia de valor según la hora de tránsito. Se mantiene una única tarifa. Tampoco aplica rebaja por TelePase. Así las cosas, para ir a la costa en auto desde la ciudad se necesitarán al menos $950, ida y vuelta y utilizando horarios no pico.