A pocas horas de que entren en vigor las restricciones a la movilidad anunciadas para hoy por la Comunidad de Madrid, miles de habitantes del sur de la ciudad, convocados por la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), realizaron una docena de movilizaciones contra las medidas "ineficaces y discriminatorias". Al grito de "Por la dignidad del Sur, paramos Madrid", los vecinos de los distritos de Villaverde Bajo, Villaverde Alto, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Carabanchel Alto, Carabanchel Bajo, Arganzuela, Ciudad Lineal-San Blas, entre otros, marcharon de manera "pacífica" y respetando en todo momento las medidas de seguridad sanitaria y distanciamiento social.

La Fravm "comprende y apoya estos actos, fruto del malestar generado en los barrios más humildes por una gestión desastrosa" de la pandemia del Covid-19, a la que se suman "décadas de abandono institucional de nuestros gobernantes", informó el diario La Vanguardia. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, criticó las concentraciones convocadas en las últimas 48 horas argumentando que "no hay madrileños de primera y de segunda".

Además, el funcionario calificó de "profundamente irresponsable" la concentración en la Puerta del Sol improvisada el viernes por la tarde. "No digo que no pueda haber discrepancias, pero usar políticamente un eslogan que lo único a lo que conduce es a empeorar la situación pienso que no es el camino más corto ni más recto para acabar con la situación", dijo en conferencia de prensa posterior a Junta de Gobierno extraordinaria. "Quien quiera hacer bandera de la situación que desgraciadamente atraviesa Madrid se está equivocando", agregó.

A partir de hoy quedará restringida la movilidad en 37 zonas básicas de salud, que se encuentran en seis distritos de la capital que concentran 13% de la población de la ciudad. Estará limitada la entrada y la salida en estas zonas salvo para cuestiones imprescindibles, como, entre otras, los desplazamientos a lugares de trabajo, a centros sanitarios, a citaciones judiciales, para cuidar a personas dependientes y para ir al colegio.

Durante las primeras 48 horas los controles de movilidad serán informativos, se informó. "En ese sentido, reconocemos el esfuerzo, el sacrificio y la colaboración demostrados por el conjunto del pueblo de Madrid en estos meses críticos, pero la batalla no ha terminado", recalcó el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López.