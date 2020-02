E l ministro de Salud Ginés González García habló sobre los controles que se realizan en la Argentina para evitar la llegada del coronavirus y sostuvo que se mantiene sobre los vuelos que llegan desde Italia "un protocolo distinto" al que se aplica con los pasajeros que llegan desde otros destinos.

"Vamos a empezar a cambiar el protocolo. Como Italia tiene 12 vuelos directos por día, vamos a aplicar un protocolo distinto. Los pasajeros que vengan de Italia van a aterrizar por una plataforma distinta, van a tener un cuidado distinto y van a firmar una declaración jurada en la que digan que no sintieron ningún tipo de síntomas", manifestó González García.

El ministro subrayó que "la idea de que las propias personas sean las que digan si sufren algún tipo de síntoma es extraordinaria", a la vez que criticó la metodología que llevó adelante Italia, país que invirtió "dos millones de dólares en controles", pero con una forma de identificar los casos que puede resultar "inespecífica", porque "los sensores para detectar la temperatura pueden equivocarse, si la persona se toma un paracetamol, por ejemplo".

Por ello, González García remarcó que "no hay nada mejor que la autorreferencia y el autocontrol" como medidas para evitar la llegada del virus e hizo hincapié en que es importante que las personas que llegan de Italia digan si "estuvieron en contacto con alguien o tuvieron algún síntoma", mientras que señaló que no cree que esta enfermedad pueda llegar a transformarse en una epidemia en Argentina.

Con respecto a las personas que incuban el coronavirus y aún no mostraron síntomas, González García señaló que "no hay nada que se pueda hacer", en tanto que indicó que aún no se sabe con exactitud "cuánto tiempo puede durar la incubación", por lo que se tomarán sólo las medidas que "considere útiles".

Otras preocupaciones

En cuanto a la magnitud que puede llegar a tener la enfermedad en Argentina, el ministro de Salud minimizó su importancia en comparación con otras a las cuales les tiene "más respeto", como son "el sarampión y el dengue". "El coronavirus es algo hegemónico desde la prensa. Tiene un ruido más fuerte desde lo mediático que otras enfermedades", enfatizó.

Por último, respecto del control en los puertos, González García indicó que "con la mercadería es más fácil controlar, porque el virus no dura más de 15 horas fuera del ser humano".