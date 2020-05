E n el medio de la polémica por la liberación de presos a raíz del COVID-19, Axel Kicillof encabezó una conferencia de prensa en donde ratificó la postura de Provincia: ampliar la capacidad carcelaria. El plan presentado prevé la finalización de obras que se encuentran paralizadas hace varios meses, para 1.350 nuevas plazas en 10 unidades. Asimismo recordó que la decisión de otorgar prisión domiciliaria la tiene el Poder Judicial.

Acompañado por los ministros Julio Alak (Justicia), y Sergio Berni (Seguridad), Kicillof dijo "no estar de acuerdo" con liberaciones masivas, aunque reiteró que ello no es decisión del Poder Ejecutivo. "Este plan de infraestructura es lo que nos corresponde hacer dentro de nuestras competencias", resumió.

La provincia cuenta con una capacidad de 24.000 plazas en unidades penitenciarias, pero en la actualidad conviven más de 50.000 internos. Además, al 10 de diciembre de 2019 la Provincia mantenía una deuda de más de mil millones de pesos con proveedores de alimentos, medicamentos y de la construcción. "En los próximos meses vamos a inaugurar 1.350 nuevas plazas en el Servicio Penitenciario Bonaerense", anunció el mandatario, que destacó que Buenos Aires tuvo que saldar una deuda de 350 millones de pesos con constructoras proveedoras del Estado y sumar una inversión por 800 millones de pesos.

Las obras se realizarán entre junio y octubre, y serán en Lomas de Zamora (nueva unidad); ampliación de Campana; ampliación de la unidad penitenciaria N° 28 de Magdalena y Florencio Varela; nueva alcaidía de Florencio Varela; ampliación en Petinatto de Olmos y en la unidad 26; y ampliación de unidad 54 de Florencio Varela.

"Este gobierno no coincide cuando se le da prisión domiciliaria a quien ha cometido delitos de gravedad, exponiendo a las víctimas. No solo no lo promovimos, sino que no estamos de acuerdo", aclaró el gobernador ante distintos medios.

Recordó que, al asumir su mandato, la situación carcelaria era "de emergencia", rememoró que unos 15 mil privados de la liberad llevaban adelante una huelga de hambre por falta de alimentos y medicamentos, y destacó que se pudo salir de esa coyuntura "muy rápidamente".

Apoyo de CFK

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, utilizó sus redes sociales para compartir un vídeo con la situación carcelaria en la Provincia.

Fue en su cuenta personal de Twitter, que Cristina resatló como "imperdibles" los "40 minutos de la conferencia de prensa del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de sus ministros de Justicia y de Seguridad, Julio Alak y Sergio Berni. Vale la pena para poder entender qué pasó y qué está pasando".

Para cerrar la conferencia de prensa, Kicillof remarcó que "el gobierno provincial tiene un plan, que es ampliar el sistema penitenciario y generar condiciones de seguridad sanitaria lo más favorables posibles dada la situación por el coronavirus, porque aunque muchos lo quieran ocultar, está pasando en todo el planeta".

Las palabras del mandatario provincial se dan en el contexto internacional de distintos organismos recomendando no superpoblar las cárceles en el marco del COVID-19.