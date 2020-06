Las distintas voces que hablan de la provincia de Buenos Aires coinciden en que la cuarentena estricta seguirá en la zona del AMBA, que concentra el 95% de los contagios. Reuniones con los intendentes y con el comité de expertos encaminan la extensión del aislamiento en los municipios del conurbano.

Para Andrés Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad) se debe ser "muy prudentes" en cuanto a una posible apertura del aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus, ya que "si los casos se disparan, no hay logística que alcance". "Estamos ante un virus muy potente con una feroz velocidad de contagio. La única herramienta que tenemos es el aislamiento y la conciencia de la sociedad", sostuvo.

En diálogo con Radio con Vos, el viceministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, marcó que en un par de semanas se registró un aumento importante del número de contagios y de la ocupación de camas de internación: "Ahora estamos en un 43 o 44% de uso del sistema de salud; con la cantidad de casos que tenemos ahora, faltarían entre 40 y 60 días para la saturación del sistema", proyectó a modo de alerta. "En el AMBA aumentaron mucho los contagios si uno ve 15 o 20 días para atrás y no hay ninguna razón para pensar que esto no vaya a seguir de la misma manera", apuntó.

En diálogo con C5N, el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, explicó: "Tenemos la cantidad suficiente de camas si la curva no se dispara, como pasó en otros países. Si la curva se dispara, podemos aguantar dos semanas más, pero no dar respuesta si se dispara un pico descontrolado".

Carlos Bianco, el jefe de gabinete, aclaró que no tienen en mente habilitar las salidas recreativas para los menores en el conurbano, porque el número de contagios no está en baja: "Hay una máxima de sentido común y es que, cuando suben los casos, no hay que habilitar más circulación social".

"Si nosotros liberalizamos rápidamente y damos excepción a cualquier tipo de actividad, vamos a tener un contagio muy rápido que nos va a hacer colapsar el sistema sanitario, porque, si bien lo hemos mejorado, no tenemos el mejor sistema del planeta... Los mejores del mundo han colapsado, entonces, tenemos que ser muy cuidadosos", analizó.