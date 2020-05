E l gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró ayer que la reapertura de industrias en el principal distrito productivo del país se realizará "con estrictos protocolos" y reiteró que la movilidad de los trabajadores de las industrias que se activen deberá ser provista por las empresas.

"Vamos a focalizar en que vuelva la industria con estrictos protocolos", en el marco de la cuarentena obligatoria que continuará hasta el 24 de mayo, señaló Kicillof en declaraciones a radio Continental.

En este contexto, en el cual se espera que a partir de mañana comiencen a aprobarse los pedidos de reapertura, el mandatario indicó: "Estamos hablando de 400 a 500 empresas" y que se trata de "industrias de tamaño mediano y grande, tabacaleras, metalmecánica, plástico, metalurgia liviana". Asimismo, advirtió que "la aprobación se basa en pedidos de la propia empresa y del municipio, con aprobación de la provincia y después de la Nación".

En cuanto a las medidas, informó que "la principal es la prohibición del uso del transporte publico para todos aquellos que no sean trabajadores esenciales". Recordó que "todo este tiempo la industria alimentaria y de medicamentos siguió funcionando y no tuvimos contagios masivos porque se utilizan protocolos muy estrictos aprobados por la provincia", como horarios, distanciamiento, mecanismos de seguridad y transporte privado de cada empresa, "porque si no cargamos el transporte público y es un peligro".

Prueba marplatense

La prueba piloto para la reactivación económica de comercios minoristas y peluquerías comenzó ayer en Mar del Plata, bajo estrictas medidas de seguridad e higiene. La prueba se extendió desde las 9 hasta las 17. Los propios comerciantes tomaron medidas para que los clientes respetaran el distanciamiento social de un metro y medio, usaran barbijos o tapaboca, y previo a ingresar al local se limpiaran su calzado y se colocasen alcohol en las manos antes de ser atendidos. Mientras tanto, las peluquerías atendieron con turnos previos y con un protocolo de bioseguridad aprobado por la Secretaría de Salud municipal.