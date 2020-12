L a casa y un consultorio de Agustina Cosachov, la psiquiatra de Diego Armando Maradona, fueron allanados, se secuestraron dispositivos tecnológicos y documentación. Los procedimientos fueron encabezados por los fiscales y realizados por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro, con apoyo de Policía de la Ciudad, en Palermo.

El primero de los allanamientos fue en el domicilio particular de la profesional, en un edificio de la calle Guise 1692, donde la autoridad judicial presente es el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari. El otro procedimiento era dirigido por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, y se desarrolló en el consultorio de la psiquiatra, ubicado a tan sólo cinco cuadras de su vivienda particular, en la calle Soler 4120. Vadim Mischanchuk, abogado de la psiquiatra, aseguró que su defendida está muy tranquila por las decisiones médicas que adoptó durante el tratamiento al campeón del mundo.

"Se indicó una internación domiciliaria con requisitos que en ese momento eran adecuados; si se cumplieron o no esas pautas es lo que se investiga en esta causa", planteó. El abogado adelantó que se presentará en la fiscalía para acreditar personería y conocer cuál es la situación procesal de su clienta. Ella se encontraba en su domicilio particular de la calle Guise mientras la policía realizaba el allanamiento. "Hasta ahora tenemos una autopsia que dice que el paciente falleció producto de una patología aguda, una muerte súbita. Mañana tengo entendido que se va a realizar el estudio toxicológico", aseguró Mischanchuk, quien aconsejó a su clienta no hablar con la prensa. "Me hizo saber el fiscal que sus conductas médicas están siendo investigadas, es decir que está imputada", confirmó. "Primero quiero tomar contacto con la causa. La doctora Cosachov estuvo siempre a derecho, no habría ningún motivo para pensar en una posible detención", consideró.

Si bien el día del fallecimiento de su paciente se le tomó a la psiquiatra una declaración testimonial porque fue una de las personas presentes en la casa, su situación cambió, y también "se le leerán los derechos y garantías" contemplados para los imputados en los artículos 60 y 162 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.

Cosachov junto con Luque son los profesionales médicos que firmaron la externación de Maradona de la Clínica Olivos luego de su cirugía de un hematoma subdural en el cerebro, y los fiscales tienen en la mira también su actuación y responsabilidad en la internación domiciliaria armada en la casa del country San Andrés, de Tigre, donde el ex jugador y entrenador murió el miércoles pasado de un edema agudo de pulmón producto de una cardiopatía severa.

Según la información con la que cuentan los investigadores, ellos dos son los que estarían a cargo de los cuidados de Maradona.