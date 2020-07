H oy volverán a abrir las peluquerías en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de las últimas actividades autorizadas por el gobierno porteño en esta primera etapa que podrán funcionar a puertas abiertas, que incluirá además la vuelta al trabajo de pedicuras y salones de estética y depilación, bajo un estricto protocolo sanitario. La última tanda de reaperturas permitidas por las autoridades de la ciudad hasta la llegada de la segunda etapa, el próximo 3 de agosto, incluye también el regreso de la atención presencial de psicólogos, con turno previo, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos que trabajan con trastornos del neurodesarrollo y para la tercera edad y fonoaudiólogos especialistas en trastorno del espectro autista (TEA).

En el caso de las peluquerías, el protocolo establece que los locales pueden abrir entre las 11 y las 21, en tanto que tendrá entre su reglamento tener un cliente cada 15 metros cuadrados, mientras que el peluquero deberá mantener una distancia de 1,5 metro. Se prohibirá el ingreso de un acompañante del cliente y será obligatoria la permanencia constante del tapaboca dentro del lugar. Por su parte, en los salones de estética, el profesional deberá utilizar, además de un tapaboca, una máscara facial, mientras que para una depilación el cliente debe estar separado del profesional por una mampara divisoria acrílica o algún tipo de barrera. A su vez, para los servicios de manicura o pedicura, cada mesa tendrá una división de material para que el trabajador esté separado del cliente y sólo tenga contacto con las manos. De esta manera finalizará la primera etapa de las seis planteadas por el gobierno porteño de acá en adelante para el aislamiento obligatorio por el coronavirus, que a partir del 3 de agosto comenzará con la apertura de otras actividades, como podría ser la de los comercios de cercanía en avenidas de alta circulación.

El retorno al diván

Para los psicólogos el regreso de las sesiones presenciales significará la posibilidad para mucha gente de volver a animarse a hacer terapia, ya que no todos los pacientes han logrado en estos últimos cuatro meses adaptarse a las consultas por videollamada, por circunstancias como la falta de intimidad en sus casas o falla en la conectividad.

Sobre este asunto, el psicólogo Héctor Silvera (MN 35535) explicó a "Crónica" que hay gente a la que "le proponés la terapia online y te dicen que están sus hermanos, que hay mucho ruido y no se animan a hacer la sesión", así como también agregó que los inconvenientes surgen también del lado de los profesionales, ya que hay quienes "no adhieren" a trabajar de esa forma, porque "hay corrientes psicológicas que no lo ven bien". Algunos especialistas han advertido que, frente a esta situación, en los meses de cuarentena obligatoria cayó la cantidad de terapias en un 60%. Sin embargo, en forma paralela también crecieron en gran ritmo las consultas por videollamada, motivo por el cual Silvera rescata que "no siempre hay pacientes que viven a diez cuadras y encuentran así la forma de hablar con su psicólogo" y en su caso personal sumó incluso "pacientes que viven en otras provincias".

En este sentido, el psicólogo subrayó que, para lograr estar solos, muchas personas "hacen la sesión en el patio o hasta adentro del auto en el garaje" y que en realidad a veces "la necesidad" hace que muchos le "encuentren la vuelta", en tanto que destacó que para él el regreso de la gente al consultorio "se dará poco a poco, por los miedos que aún existen" y los "inconvenientes para viajar lejos".