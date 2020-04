M ientras el fútbol se encuentra suspendido, en Independiente se habla sobre una posible vuelta de Sergio Agüero. El entrenador del Rojo, Lucas Pusineri, habló sobre este tema en diálogo con radio La Red, y hasta contó una anécdota sobre cómo es su relación con el actual jugador de Manchester City.

"Hablé con él, me mandó un mensaje felicitándome cuando asumí. Mantenemos un diálogo, no de todos los días, pero hablamos. Nos quedó una muy buena relación de la época en la que éramos compañeros. Me encantaría que vuelva. Yo en su momento le dije: "Te quiero mañana mismo acá"; y me dijo "bueno, mañana no puedo, pero en un futuro, Dios dirá". Siempre mantenemos la ilusión de que pueda estar cuando yo sea el entrenador de Independiente", señaló Lucas. Siguiendo la misma línea, el DT expresó: "Estuve en su casa, lo fui a ver a Manchester, me une una linda amistad, pero no hay nada en concreto para decirle al hincha. Es la misma ilusión que tenemos todos de que en algún momento pueda volver, pero hoy es poco probable. Dependerá siempre de lo que quiera él, porque esta es su opinión".

Lucas también se refirió a la chance de un retorno de otro jugador surgido del club, David Abraham. "Es también una de las posibilidades, pero no es tan fácil. Hay un sinfín de jugadores que han pertenecido a Independiente y quieren volver, pero debemos ser conscientes de la realidad y la actualidad de cómo están rindiendo", sintetizó el DT.

Por otro lado, hizo un balance de la actuación del equipo en estos partidos que dirigió. "Creería que es positivo. Más allá de los malos resultados que tuvimos, el trabajo que mostró el equipo fue bueno. Eso y sumado a que también pasamos de fase en la Copa", expresó Pusineri.