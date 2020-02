El médico platense que se encuentra en cuarentena junto con su esposa, tras haber regresado a la Argentina de un viaje en el crucero Westerdam, dijo no sentir temor por un posible contagio del virus Covid-19, remarcó que ninguno de los dos presenta síntomas de esa enfermedad y manifestó que desea volver a su vida normal.

Se trata de Eduardo Ferraresi, quien junto con su mujer cumple cuarentena en su vivienda de La Plata tras regresar de un viaje en el crucero que amarró en Camboya. "Estoy encerrado en mi casa: no puedo recibir gente ni salir a la calle", detalló el profesional en declaraciones periodísticas, remarcó no tener temor "de estar afectado" y estimó que "la sociedad debería estar más preocupada por el dengue que por el coronavirus".

Ferraresi y su esposa, Diana, psiquiatra, se embarcaron el 15 de enero en el crucero "Westerdam" en Hong Kong y al llegar a Manila el gobierno de Filipinas informó que no permitiría el ingreso del barco al puerto por temor a eventuales casos de coronavirus a bordo.

Luego siguieron rumbo a Taiwán, donde se les permitió desembarcar, pero más tarde se les impidió el ingreso a los puertos de Japón, Corea del Sur y Shanghái, hasta que fueron recibidos en Camboya. "Nos dirigimos entonces hasta Tailandia, pero al llegar al puerto de Bangkok una lancha torpedera se nos puso al lado y le ordenó al capitán volver a aguas internacionales", dijo.

"Entré a Argentina el sábado 15. Me bajé del avión y me estaba esperando mi hijo. Fui al festejo de cumpleaños de mi nuera, donde estuve con un montón de gente. El martes me llamó el secretario de Salud de la Municipalidad de La Plata y me pidió que me aislara", detalló.

Contó que estos días, para poder acceder a alimentos, sus hijos hacen los mandados que él y su mujer les encargan por teléfono, abren con sus llaves la puerta de casa, dejan las bolsas y se marchan sin tomar contacto con ellos. "Queremos volver a nuestra vida normal. Todo esto es una locura", analizó.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense precisaron que se monitorea a la pareja a diario de manera telefónica y apuntaron que como parte del protocolo deben permanecer en su casa "por 15 días".