El segundo cumpleaños de Dionisio Mendoza, el hijo de Flavio Mendoza, cayó en plena cuarentena por el coronavirus, pero el artista decidió celebrarlo junto con sus seguidores, con un detalle que dio muchísimo de qué hablar: una torta que no tuvo ninguna temática infantil, sino que fue inspirada en la misma pandemia. "Un cumple diferente, pero siempre con todo el amor del mundo para que seas muy feliz, amor mío. Gracias a todos los que me ayudaron para que Dio tenga su cumple", escribió Flavio Mendoza y agregó: "Hijo mío, hoy 11 abril del 2020 cumplís dos años, amor mío, feliz cumple, angelito, que este momento que nos toca vivir sea en un futuro sólo un mal recuerdo y que sirva para ser mejores personas; este mundo no nos necesita, pero sí nosotros necesitamos de él, Dios quiera aprendamos y empecemos a cuidar de todo lo que nos rodea, así tu futuro es hermoso y feliz como papá lo soñó para vos, sos por quien me despierto todo los días con una sonrisa y te prometo que voy hacer todo para que vivas en un mundo seguro, te ama tu papá".