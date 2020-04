E l avance del coronavirus en todo el mundo también afectó duramente al fútbol. Al suspenderse la actividad, los clubes ven sumamente disminuídos sus ingresos, por lo que poder pagar los sueldos de todos sus empleados se vuelve una tarea casi titánica. Sin embargo, en muchos casos, tanto dirigentes como cuerpos técnicos y futbolistas deciden hacer una rebaja de sus salarios para que las instituciones puedan abonar por completo el pago al resto de los empleados, algo que de otra manera sería prácticamente imposible. En relación a esto, el capitán de Boca, Carlos Tevez tuvo una declaración que causó la indignación y enojo de varios colegas.

En una entrevista con Alejandro Fantino para América TV, el Apache había dicho que "el futbolista puede vivir seis meses o un año sin cobrar. No está la desesperación que vive con pibes día a día, que tienen que salir de la casa a las 7 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde para darle de comer a la familia".

Sin embargo, las palabras del 10 no cayeron para nada bien en otros futbolistas que viven una situación distinta, y uno de ellos es el Pupi Salmerón. El delantero de Los Andes salió al cruce de Tevez en Twitter con un duro mensaje.

"Lo digo siempre. A la hora de hablar y ponernos la bandera del pueblo somos todos genios, de boquilla o por redes sociales. Pero a la hora de actuar son pocos. Y no todos los jugadores de fútbol viven 6 meses sin cobrar", rezaba uno de los tweets del ex Ferro y Talleres. "Que le avisen a Tevez que en el ascenso hay jugadores que viven el día a día con los sueldos. Y que estamos un par de meses sin cobrar, y muchos tienen la misma inquietud que cualquier trabajador normal que si no cobra se le complica vivr", continuó.

Pero las críticas para el ex hombre del United, City y Juventus de Italia no vinieron solamente desde las categorías menores del fútbol argentino, sino que también apuntaron contra él colegas que compiten en la misma Superliga.

Este fue el caso de Emiliano Méndez, mediocampista del Arsenal de Sergio Rondina. El hombre del conjunto de Sarandí siguió por la misma línea del Pupi y también puso al goleador de Boca en el ojo de la tormenta.

"Escuché una declaración de que un futbolista puede estar seis meses o un año sin cobrar", comenzó el volante haciendo clara referencia a Tevez, "eso es mentira", replicó. "Tal vez él podrá porque habrá invertido bien la plata con sus amigos, como el ex Presidente de la Nación", soltó Méndez, quien cerró diciendo que "hay que ubicarse y ser responsable cuando se habla. No meter a todos en la misma bolsa porque no lo estamos", añadió.