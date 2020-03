A más de 72 horas de la desaparición de Claudia Repetto, de 53 años, en Mar del Plata, Cristian, su hijo, contó que cree que su ex pareja Ricardo Rodríguez -quien ejercía sobre ella violencia de género- la tiene secuestrada. "Hoy (por ayer) llegaron perros especializados de La Plata para buscarla y el primer lugar donde van a ir será su casa", sostuvo el joven.

Desde temprano estuvo el fiscal de la causa Fernando Castro en la vivienda de Repetto, ubicada en Don Orione 1569, en el barrio Termas Huincó. En la casa lindera vivía Ricardo Rodríguez, la ex pareja de Repetto, que también es buscado intensamente, con la firme sospecha de que fue él quien la secuestró. Luego de los rastrillajes realizados el martes en la zona de Punta Mogotes, ayer se sumaron cuatro perros de la División Canes de la policía para profundizar la búsqueda. Hay equipos trabajando en la reserva del Puerto y también en la vivienda de Repetto. La relación entre ambos duró tres años y terminó hace ocho meses, por decisión de ella.

"Hemos reanudado el rastrillaje, se convocó a personal de apoyo y se ha ampliado la zona de búsqueda", precisó el fiscal Castro, quien especificó que se solicitó la colaboración de bomberos, PNA y policía local. En total, son 105 los efectivos policiales abocados al operativo que se centra en la zona de la Reserva del Puerto y Acantilados.

"Hoy es mi cumpleaños, teníamos todo preparado para festejarlo, quiero que me la devuelvan", rogó Cristian en radio Brisas Primera Edición. "Que me la devuelva, por favor, ya no lo soportamos", agregó. El joven sostuvo que "creemos que está viva y no vamos a parar hasta encontrarla; pero cada vez que nos dan una dirección, llegamos y nunca hay resultados positivos".

Los familiares de Claudia también sospechan del hijo mayor de Rodríguez, a quien le había vendido una moto a 15 mil pesos el día previo a la desaparición de ambos.

"No vengas, estoy cansada, no voy a salir", fue el mensaje que recibió un amigo de Claudia en la noche del domingo y de esa manera el encuentro organizado se cancelaba. Claudia usaba más la opción de audio en WhatsApp, por eso al amigo le sorprendió. Antes ella había mandado audios a sus amigas muy entusiasmada con esa salida que iba a tener con Fabián. Lo cual resulta extraño para los investigadores, no sólo que lo haya cancelado sino de la manera que lo hizo, escribiendo en vez de mandar audio.

Antes de desaparecer, Rodríguez se comunicó con uno de sus hijos para informarle que le dejaba escondida en el ingreso al balneario Arenas Verdes la tarjeta verde de una moto. En ese lugar, el lunes a las 9 de la mañana fue la última vez que se activó el celular de Rodríguez, por lo que el primer operativo de búsqueda comenzó en la zona de la reserva.

Lo primero que llamó la atención de la familia es que ella no fuera a trabajar, nunca faltaba a su empleo y fue ahí cuando empezó la búsqueda de sus cuatro hijos que al no dar con ella hicieron la denuncia por búsqueda de paradero.

Cualquiera que pueda aportar un dato debe llamar al 911.