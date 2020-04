E l papa Francisco pidió que nadie aproveche la pandemia "para su propio beneficio" y reclamó una "conciencia transparente" para enfrentar la crisis generada por la difusión del coronavirus. "En estos momentos de agitación, de dificultad, de dolor, muchas veces se le da a la gente la oportunidad de hacer una u otra cosa, muchas cosas buenas", planteó el pontífice durante la misa por el Domingo de Ramos que celebró ayer en su residencia de Casa Santa Marta, en el Vaticano.

"Pero tampoco falta que a alguno se le ocurra hacer algo no tan bueno, aprovechar el momento y aprovecharlo para sí mismo, para su propio beneficio", lamentó el Sumo Pontífice, luego de que varios países reportaran aumentos considerados especulativos en bienes médicos de primera necesidad y en alimentos.

"Oremos hoy para que el Señor nos dé a todos una conciencia recta, una conciencia transparente, para que podamos ser vistos por Dios sin avergonzarnos", pidió durante la celebración.

Además. Francisco convocó a estar cerca del "que sufre y está solo y necesitado" y calificó como "los héroes de hoy" a las personas que trabajan frente a la lucha contra la enfermedad. "El drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve si no se sirve", planteó al celebrar la misa que inicia la Semana Santa, que este año se realizara sólo por streaming y sin fieles por las medidas que adoptó el Vaticano para frenar la propagación del Covid-19.

Como en su histórico rezo del viernes 27 de marzo en una Plaza San Pedro vacía, el Papa volvió a estar acompañado por los dos símbolos a los que ha confiado la salida de la pandemia: el crucifijo que según los católicos salvó a Roma de la peste en el siglo XVI y la imagen de la Virgen Salus Populi Romani, a la que le ha confiado cada uno de sus viajes fuera de Italia.

"Y, ante Dios que nos sirve hasta dar la vida, pidamos la gracia de vivir para servir. Procuremos contactar al que sufre, al que está solo y necesitado. No pensemos tanto en lo que nos falta, sino en el bien que podemos hacer", convocó Francisco, en su octavo domingo de Ramos como papa.

En ese marco, se dirigió con especial énfasis a la juventud, en ocasión de la celebración de una nueva edición de la Jornada Mundial de la Juventud. "Quisiera decirlo de modo particular a los jóvenes, en esta Jornada que desde hace 35 años está dedicada a ellos. Queridos amigos: Miren a los verdaderos héroes que salen a la luz en estos días. No son los que tienen fama, dinero y éxito, sino son los que se dan a sí mismos para servir a los demás", propuso.