E l cese de comercialización de granos dispuesto por las entidades rurales por cuatro días sigue generando repercusiones de todo tipo. Por ejemplo, el secretario adjunto del gremio de camioneros, Pablo Moyano, consideró que el paro es "ideológico, político y está alentado por la oposición" y, ante las protestas convocadas por la Mesa de Enlace, reclamó que la CGT "salga a respaldar" al gobierno nacional. Asimismo, advirtió: "Que no jodan con los camioneros. Que no cometan las mismas provocaciones que en 2008. Que lleven adelante su reclamo, pero que no jodan a los trabajadores que están manejando en las rutas. Vamos a proteger a nuestros trabajadores, que no jodan a los camioneros en las rutas".

"Es un paro ideológico y político que está alentado por la oposición, muy desacertado en el tiempo, cuando sólo lleva 90 días este gobierno", dijo Moyano en declaraciones a radio AM 750, en la previa al paro del campo que comenzará mañana, en reclamo por la suba en las retenciones a la soja.

El sindicalista ironizó sobre la vinculación de las entidades agropecuarias con el sector político que lidera Mauricio Macri, al expresar: "Me parece que vamos a empezar a ver en las rutas muchos tractores amarillos, como decía la canción".

"Estas entidades no tienen nada que ver con los pequeños productores, porque son los grandes pools de siembra los que explotan a los pequeños productores", señaló el dirigente peronista.

Moyano trazó una comparación entre la situación de un productor agropecuario y otro tipo de trabajo: "Un barrendero paga impuesto a las ganancias y estos tipos que ganan millones de dólares no son capaces de compartir parte de sus ganancias; ahí te das cuenta de la falta de solidaridad".

Por último, dijo que la CGT "tiene que salir a respaldar al gobierno", y concluyó: "Sabíamos que el primer año iba a ser durísimo, pero tenemos fe que en que los próximos meses se va a empezar a reactivar el país".

Buryaile pide diálogo

Por su parte, el diputado de Juntos por el Cambio y ex ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, aseguró que "respalda" el paro convocado por la Mesa de Enlace, pero no los cortes de ruta y pidió a los dirigentes políticos no exacerbar los ánimos para facilitar la búsqueda de una solución que "sólo se logrará con el diálogo entre las partes". El radical formoseño y productor agropecuario destacó además la actitud "conciliadora" del ministro de Agricultura, Luis Basterra, y planteó la necesidad de que las partes se vuelvan a sentar a una mesa de negociaciones, sostuvo que el problema del campo es la "asfixiante" presión impositiva y advirtió sobre "los quebrantos" que podían sufrir productores del campo.