E nfrentados con la recomendación de la Cámara de Casación Penal, que habilitaría la excarcelación de los detenidos que integran la población de riesgo por coronavirus, familiares de víctimas de la inseguridad pidieron ayer que no se otorgue ese beneficio a los condenados, con una frase común a todos: "Que los jueces nos escuchen".

"Merecemos que se preste atención a nuestro pedido, nosotros no podemos integrar ninguna mesa de negociación, pero después de todo el sufrimiento que atravesamos deberían preguntarnos", dijo a Crónica Viviam Perrone, que perdió a su hijo Kevin, en 2002, atropellado y abandonado a su suerte.

En un vídeo difundido ayer, la doctora Marta Poussif, mamá de Matías Terrón -un joven asesinado en Sarandí, en 2016-, dijo entre lágrimas: "Quiero pedirles a los señores jueces que piensen un segundo en el dolor que nosotros llevamos dentro. El saber que mi nietito solo sintió el beso de su papá a través de la panza es muy doloroso, por eso les pido que no les dejen en libertad". En las imágenes la mujer recordó que dos días antes de que mataran a su hijo, se enteró que sería abuela, "Fue el día más feliz de mi vida, nunca imaginé o que vendría después".

En un comunicado firmado esta semana por las Madres del Dolor y Usina de Justicia, entre otras organizaciones, advirtieron que denunciarán a cada juez responsable de la libertad de un recluso que vuelva a reincidir. También la organización Familiares Atravesados por el Femicidio, manifestó su rechazo ante la posibilidad de amparos y domiciliarias: "No estamos de acuerdo de acuerdo con la especulación utilizando la pandemia para lograr la liberación de aquellas personas que ya han demostrado ser un peligro para la sociedad", explicaron en un documento donde además propusieron como una alternativa, que el Estado disponga el traslado de los presos en situación de riesgo, a pabellones donde tengan "un cuidado diferencial", y de "los que estén cumpliendo condenas por delitos leves a dependencias que se encuentren desocupadas".

"La cárcel no es un hotel, no reclamen los derechos que no le dieron a las víctimas. Les pido en nombre de Carolina, y de todas las victimas del país, que no los suelten", exigió Edgardo, papá de Carolina Aló, asesinada brutalmente con 113 puñaladas por Fabián Tablado, libre hace dos años.

Con consignas que ponen en el centro de las decisiones a las victimas, también se pronunció Jimena Aduriz, madre de la adolescente Ángeles Rawson, de quién en 2013 Jorge Mangeri abusó sexualmente, la asesinó y deshecho en una bolsa de basura. "Lo que no va a matar el Covid-19 lo va a matar la inseguridad", afirmó la mujer, que además sentenció que los detenidos "están ahí porque están pagando una deuda con la sociedad" y reclamó al poder judicial "que no actúe presionado por un motín. Estamos con mucho miedo".

También conmovida, Gladys, hermana de José Luis Cabezas rogó ante la cámara: "No nos contagiemos de impunidad, los que tenemos que estar en calle somos nosotros, no los delincuentes. Por favor señores jueces, no somos cómplices de ustedes". A 23 años del crimen del reportero gráfico, que fue secuestrado, torturado y baleado, no hay detenidos.

"Si los dejan salir a los criminales, la situación grave que enfrenta el mundo se va a poner peor, sería mandar a a calle a reincidentes a gente que saldrá a matar y robar otra vez", le dijo Gustavo Melmann a este diario. "Son gente que no tiene recupero para la sociedad, con ellos no se puede negociar, que se queden en la cárcel", aseveró el papá de Natalia, otro caso que data de 2001, año en que la chica de apenas 15 años fue violada y asesinada y que sigue impune.

Por su parte, para el sobreviviente de la masacre de Flores, Matías Bagnatto, "Las victimas luchamos por justicia pero también para que nadie más sufra como nosotros el asesinato de un ser querido". Por eso el activista confirmó que hoy a las 20, varias organizaciones realizarán un cacerolazo reclamando el "No a la liberación de los presos".