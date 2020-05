U n joven de 20 años murió ayer al recibir un tiro en tórax y por el homicidio fue detenido un almacenero que, aparentemente, le disparó por la espalda cuando el muchacho saltó un paredón con intenciones de robar unos fierros de la casa de un vecino, en la localidad platense de Los Hornos. El comerciante fue detenido más tarde en la casa de un vecino policía, a la que fue a buscar refugio luego de que un grupo de allegados al joven muerto lo hiriera en una pierna y apedreara y prendiera fuego su vivienda, añadieron los voceros. El hecho comenzó a investigarse ayer a la madrugada cuando un joven identificado por la policía como Leonel Cima fue llevado en grave estado por su padre y un amigo a la Unidad de Pronta Atención (UPA) situada en las calles 153 y 66, de Los Hornos. Los médicos que lo asistieron determinaron que el joven ya estaba fallecido y que presentaba una herida de bala en el hemitórax izquierdo, por lo que alertaron a la policía, como es de rigor. Los efectivos tomaron contacto con el amigo del joven, quien relató que poco antes caminaba con Cima por la calle, cuando este se trepó a un paredón para robar unos fierros de una casa. Según el relato del amigo, en ese momento salió un hombre de una vivienda vecina y le disparó por la espalda a Cima, quien cayó gravemente herido en la calle. Como la policía y la ambulancia no llegaban, el joven dijo que llamó al padre de su amigo y ambos lo llevaron en un auto al centro asistencial, aunque llegó muerto. Con los datos obtenidos de la declaración del testigo, los efectivos fueron a la vivienda del sindicado autor del disparo, donde encontraron a cerca de 50 personas que arrojaban piedras y elementos con los que finalmente provocaron una incendio. Los voceros explicaron que el grupo estaba integrando por allegados a Cima que intentaban vengar su muerte, por lo que la policía debió intervenir para disuadirlos y rescatar de la casa a la mujer y los hijos, de 12 y 16 años, del almacenero, que no estaba en el domicilio, ya que había logrado huir y buscar refugio en la casa de un vecino policía, luego de ser herido en una pierna. Ese efectivo fue quien llamó al 911 para alertar que el almacenero estaba en su casa, por lo que instantes después una comisión policial fue hasta el lugar y lo detuvo. El detenido, identificado por los voceros como Miguel Ángel López, quedó a disposición del fiscal platense Marcelo Romero, quien pedirá formalmente su detención al juez de garantías de turno y lo indagará mañana, adelantaron los voceros. Romero ordenó que efectivos de la Policía Científica realicen peritajes en la escena del homicidio en busca del arma con la que mataron al joven, que por el momento no fue hallada por los bomberos que aún continuaban trabajando en la casa incendiada.