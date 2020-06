U na mujer murió carbonizada cuando ocho sujetos, que portaban cuchillos, incendiaron la vivienda en la que residía, para vengarse de su esposo, quien también se encontraba en la casa pero que logró salir del domicilio. El dramático suceso ocurrió ayer y los investigadores de la Justicia creen que los agresores obraron de esta manera en un supuesto acto de justicia por mano propia, porque el hombre, recientemente, había sido acusado de pedófilo por una de sus ex parejas, quien había efectuado publicaciones en redes sociales, en las que acusó a este individuo de corromper a menores. Voceros de los tribunales de Quilmes revelaron a cronica.com.ar que la infortunada víctima fatal del ilícito fue identificada como Carina Verónica Souco. Trascendió que el hecho se produjo a las 6.30 de la víspera en una humilde casa situada en la manzana N° 14, en la esquina de Atenas y José Hernández, en el barrio La Toma, en la zona conocida como Pico de Oro, cuando la mujer se hallaba dentro del inmueble, en compañía de su marido, llamado a Adrián, de 44 años. En esas circunstancias, aparecieron en escena al menos ocho individuos totalmente descontrolados -varios de ellos provistos de filosos cuchillos-, quienes rodearon el inmueble para luego comenzar a arrojar piedras contra las paredes de la vivienda. Posteriormente los atacantes resolvieron prender fuego la casa y, de inmediato, huyeron a la carrera, refugiándose en las calles de dicho vecindario. Según dijeron los informantes, Adrián alcanzó a salir del domicilio, pero las llamas consumieron la vivienda y Carina perdió la vida en el interior de la misma, ya que no consiguió abandonarla. Con los datos obtenidos hasta el momento en la causa y que fueron aportados por los habitantes del barrio, los integrantes de la comisaría 1ª de Florencio Varela efectuaban ayer distintos procedimientos en esa zona con el objetivo de averiguar el paradero de los responsables del asesinato de Carina. Hasta el momento se sospecha, en base a los comentarios de la gente del humilde vecindario, que los atacantes apedrearon y quemaron la casa en un acto de venganza, porque días atrás una ex pareja de Adrián lo había acusado, con publicaciones realizadas en las redes sociales, de ser un pedófilo.